03 июля 2023
02 июля 2023

Жители ЯНАО пожаловались силовикам на разбитую дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Карчевская роща. Курган, машина, яма на проезжей части, плохая дорога, разбитая дорога, карчевская роща
Дорога зачастую является причиной ДТП, рассказали жители Фото:

Жители поселка Тазовского в ЯНАО пожаловались представителям окружного управления Следственного комитета и прокуратуры на разбитую дорогу, которая идет до поселка Коротчаево. Как рассказали горожане, дорога требует ремонта и часто является причиной ДТП, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

«Жители поселка Тазовского обратились с жалобами на состояние автомобильной дороги Тазовский — Коротчаево. Граждане пояснили, что единственная дорога, связывающая поселок с центральной магистралью, требует ремонта. Ее состояние зачастую является причиной дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.

Ямальцы рассказали о проблеме во время выездного приема главы окружного СКР Андрея Егорова и и. о. прокурора ЯНАО Дениса Назаренко. По каждой жалобе руководители дали конкретные указания. Все они взяты на контроль.

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Жители поселка Тазовского в ЯНАО пожаловались представителям окружного управления Следственного комитета и прокуратуры на разбитую дорогу, которая идет до поселка Коротчаево. Как рассказали горожане, дорога требует ремонта и часто является причиной ДТП, сообщается на сайте регионального СУ СКР. «Жители поселка Тазовского обратились с жалобами на состояние автомобильной дороги Тазовский — Коротчаево. Граждане пояснили, что единственная дорога, связывающая поселок с центральной магистралью, требует ремонта. Ее состояние зачастую является причиной дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении. Ямальцы рассказали о проблеме во время выездного приема главы окружного СКР Андрея Егорова и и. о. прокурора ЯНАО Дениса Назаренко. По каждой жалобе руководители дали конкретные указания. Все они взяты на контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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