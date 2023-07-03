Жители ЯНАО пожаловались силовикам на разбитую дорогу

Дорога зачастую является причиной ДТП, рассказали жители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Тазовского в ЯНАО пожаловались представителям окружного управления Следственного комитета и прокуратуры на разбитую дорогу, которая идет до поселка Коротчаево. Как рассказали горожане, дорога требует ремонта и часто является причиной ДТП, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

«Жители поселка Тазовского обратились с жалобами на состояние автомобильной дороги Тазовский — Коротчаево. Граждане пояснили, что единственная дорога, связывающая поселок с центральной магистралью, требует ремонта. Ее состояние зачастую является причиной дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.

Ямальцы рассказали о проблеме во время выездного приема главы окружного СКР Андрея Егорова и и. о. прокурора ЯНАО Дениса Назаренко. По каждой жалобе руководители дали конкретные указания. Все они взяты на контроль.