Губернатор Моор пообщался с тюменцами, выигравшими грант главы региона

05 июля 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Александр Моор пожелал успехов в реализации проектов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поговорил с победителями конкурса грантов главы региона. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона. Он также пожелал им удачи в реализации проектов, направленных на развитие гражданского общества «Хочу пожелать, чтобы все проекты были безупречно реализованы, а самое главное — имели долгосрочный социальный эффект», — передает «Тюменское время» слова Моора. В инфоцентре уточнили, что всего поддержку от государства получат 114 социально ориентированных проектов от некоммерческих организаций региона. Размер грантов составил от 200 тысяч рублей до миллиона рублей. Общий фонд составил 85,3 миллиона рублей. В этом году организаторы также увеличили количество направлений в конкурсе до 11, добавив пять новых тематик. Они связаны с историей, охраной окружающей среды, поддержкой семьи, укреплением межнационального, межрелигиозного согласия и развитием общественной дипломатии. Ранее URA.RU сообщало, что Моор похвалил конкурс за разнообразие участников проекта. По его словам, проекты представили из Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Тюмени и множества округов и районов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поговорил с победителями конкурса грантов главы региона. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона. Он также пожелал им удачи в реализации проектов, направленных на развитие гражданского общества «Хочу пожелать, чтобы все проекты были безупречно реализованы, а самое главное — имели долгосрочный социальный эффект», — передает «Тюменское время» слова Моора. В инфоцентре уточнили, что всего поддержку от государства получат 114 социально ориентированных проектов от некоммерческих организаций региона. Размер грантов составил от 200 тысяч рублей до миллиона рублей. Общий фонд составил 85,3 миллиона рублей. В этом году организаторы также увеличили количество направлений в конкурсе до 11, добавив пять новых тематик. Они связаны с историей, охраной окружающей среды, поддержкой семьи, укреплением межнационального, межрелигиозного согласия и развитием общественной дипломатии. Ранее URA.RU сообщало, что Моор похвалил конкурс за разнообразие участников проекта. По его словам, проекты представили из Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Тюмени и множества округов и районов.