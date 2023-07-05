Врач Дихтярь: ВСУ и нацбаты набирают в свои ряды наркоманов

06 июля 2023 в 08:43 Размер текста - 17 +

В ряды ВСУ берут людей с наркотической зависимостью, сказала Алена Дихтярь Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На контрактную службу в ряды ВСУ и в нацбатальоны набирают людей с наркотической зависимостью. Об этом рассказала главврач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь, опираясь на данные областной картотеки. «В областной картотеке есть достаточное количество документации, в которой отмечаются случаи наркотической зависимости среди служащих ВСУ», — заявила Алена Дихтярь. Ее слова передает РИА Новости. По ее словам, наркозависимые есть и среди боевиков полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). По ее словам, некоторые из служащих уже пришли с зависимостью, а кто-то впервые попробовал наркотики во время службы. Кроме того, врач сообщила, что некоторые из бойцов отбывали наказание в тюрьме. В СМИ уже не раз поднимали тему употребления наркотиков в украинской армии. Военный эксперт и доктор политических наук Михаил Александров заявил, что различные препараты бойцам ВСУ предоставляет Запад. По его словам, стимуляторы повышают агрессивность и снижают уровень страха у военных , пишет Pravda.Ru. До этого глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявлял, что некоторые украинские военные из-за веществ не реагируют даже на прямые ранения, напоминает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На контрактную службу в ряды ВСУ и в нацбатальоны набирают людей с наркотической зависимостью. Об этом рассказала главврач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь, опираясь на данные областной картотеки. «В областной картотеке есть достаточное количество документации, в которой отмечаются случаи наркотической зависимости среди служащих ВСУ», — заявила Алена Дихтярь. Ее слова передает РИА Новости. По ее словам, наркозависимые есть и среди боевиков полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). По ее словам, некоторые из служащих уже пришли с зависимостью, а кто-то впервые попробовал наркотики во время службы. Кроме того, врач сообщила, что некоторые из бойцов отбывали наказание в тюрьме. В СМИ уже не раз поднимали тему употребления наркотиков в украинской армии. Военный эксперт и доктор политических наук Михаил Александров заявил, что различные препараты бойцам ВСУ предоставляет Запад. По его словам, стимуляторы повышают агрессивность и снижают уровень страха у военных, пишет Pravda.Ru. До этого глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявлял, что некоторые украинские военные из-за веществ не реагируют даже на прямые ранения, напоминает «Национальная служба новостей».