Продавец молокозавода в Челябинске снизил цену на него в два раза

07 июля 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Молокозавод продается с декабря 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Молокозавод «Мирный», который продается в Челябинске, подешевел вдвое. Продавец просит за него 12 миллионов рублей, тогда как в декабре 2022 года он стоил почти 22 миллиона рублей. «Продается молочный завод „Мирный“. Стоимость — 12 миллионов рублей. В настоящее время завод законсервирован, готов к производству», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Собственник уточняет, что общая площадь завода составляет 8 тысяч квадратных метров. Производительность — 18 тонн в сутки. Оборудование позволяет выпускать молоко, кефир, ряженку, йогурты и прочее. Завод был впервые выставлен на продажу в декабре 2022 года. Тогда собственник хотел за производство 21,5 миллион рублей.

Молокозавод «Мирный», который продается в Челябинске, подешевел вдвое. Продавец просит за него 12 миллионов рублей, тогда как в декабре 2022 года он стоил почти 22 миллиона рублей. «Продается молочный завод „Мирный“. Стоимость — 12 миллионов рублей. В настоящее время завод законсервирован, готов к производству», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Собственник уточняет, что общая площадь завода составляет 8 тысяч квадратных метров. Производительность — 18 тонн в сутки. Оборудование позволяет выпускать молоко, кефир, ряженку, йогурты и прочее. Завод был впервые выставлен на продажу в декабре 2022 года. Тогда собственник хотел за производство 21,5 миллион рублей.