06 июля 2023

Продавец молокозавода в Челябинске снизил цену на него в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
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День уральского поля 2018. Чебаркульский район, Челябинская область, корова, скотина, животноводство, крс, сельское хозяйство
Молокозавод продается с декабря 2022 года Фото:

Молокозавод «Мирный», который продается в Челябинске, подешевел вдвое. Продавец просит за него 12 миллионов рублей, тогда как в декабре 2022 года он стоил почти 22 миллиона рублей.

«Продается молочный завод „Мирный“. Стоимость — 12 миллионов рублей. В настоящее время завод законсервирован, готов к производству», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Собственник уточняет, что общая площадь завода составляет 8 тысяч квадратных метров. Производительность — 18 тонн в сутки. Оборудование позволяет выпускать молоко, кефир, ряженку, йогурты и прочее.

Завод был впервые выставлен на продажу в декабре 2022 года. Тогда собственник хотел за производство 21,5 миллион рублей.

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Молокозавод «Мирный», который продается в Челябинске, подешевел вдвое. Продавец просит за него 12 миллионов рублей, тогда как в декабре 2022 года он стоил почти 22 миллиона рублей. «Продается молочный завод „Мирный“. Стоимость — 12 миллионов рублей. В настоящее время завод законсервирован, готов к производству», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Собственник уточняет, что общая площадь завода составляет 8 тысяч квадратных метров. Производительность — 18 тонн в сутки. Оборудование позволяет выпускать молоко, кефир, ряженку, йогурты и прочее. Завод был впервые выставлен на продажу в декабре 2022 года. Тогда собственник хотел за производство 21,5 миллион рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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