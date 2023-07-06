Продавец молокозавода в Челябинске снизил цену на него в два раза

Молокозавод «Мирный», который продается в Челябинске, подешевел вдвое. Продавец просит за него 12 миллионов рублей, тогда как в декабре 2022 года он стоил почти 22 миллиона рублей.
«Продается молочный завод „Мирный“. Стоимость — 12 миллионов рублей. В настоящее время завод законсервирован, готов к производству», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Собственник уточняет, что общая площадь завода составляет 8 тысяч квадратных метров. Производительность — 18 тонн в сутки. Оборудование позволяет выпускать молоко, кефир, ряженку, йогурты и прочее.
Завод был впервые выставлен на продажу в декабре 2022 года. Тогда собственник хотел за производство 21,5 миллион рублей.
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