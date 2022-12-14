14 декабря 2022

В Челябинске продают молокозавод

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Указатели, таблички. Пермский край, июнь 2021, молоко, молоковоз
Предприятие расположено в 15 км от границы Челябинска Фото:

В Челябинске продают молокозавод. Информация об этом размещена на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Продается молочный завод «Мирный». Предприятие расположено в 15 километрах от границы Челябинска. Общая площадь территории 8031,41 кв. м. Оснащено оборудованием по производству и упаковке продукции. Производительность составляет 18 тонн в смену. В настоящее время завод законсервирован, готов к производству. — сказано в объявлении на «Авито».

Стоимость молокозавода составляет 21 млн 500 тысяч рублей. Автор объявления упомянул, что технологическое оборудование позволяет выпускать широкий ассортимент продукции: молоко, кефир, ряженку, топленое молоко, снежок, варенец, йогурты, айран, тан, кумыс, сметану, творог, адыгейский сыр, творожные массы и десерты.

Также в Челябинске продают землю под жилую застройку за 150 млн рублей. Участок находится на Краснопольском проспекте.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог 

В Челябинске продают молокозавод. Информация об этом размещена на популярном сайте бесплатных объявлений. «Продается молочный завод «Мирный». Предприятие расположено в 15 километрах от границы Челябинска. Общая площадь территории 8031,41 кв. м. Оснащено оборудованием по производству и упаковке продукции. Производительность составляет 18 тонн в смену. В настоящее время завод законсервирован, готов к производству. — сказано в объявлении на «Авито». Стоимость молокозавода составляет 21 млн 500 тысяч рублей. Автор объявления упомянул, что технологическое оборудование позволяет выпускать широкий ассортимент продукции: молоко, кефир, ряженку, топленое молоко, снежок, варенец, йогурты, айран, тан, кумыс, сметану, творог, адыгейский сыр, творожные массы и десерты. Также в Челябинске продают землю под жилую застройку за 150 млн рублей. Участок находится на Краснопольском проспекте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...