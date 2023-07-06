«Коммерсант»: бывшего топ-менеджера «Ростелекома» осудили за коррупцию

07 июля 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Левакова приговорили к шести годам лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший топ-менеджер ПАО «Ростелеком» Андрей Леваков осужден на шесть лет лишения свободы, ему также назначен штраф в размере 25 миллионов рублей. Суд признал Левакова виновным в получении взятки и коммерческом подкупе. «В ходе прений гособвинитель заявил, что бывший топ-менеджер ПАО „Ростелеком“ заслуживает 12 лет колонии и выплаты в казну 300 млн руб. Суд счел наказание чрезмерно жестким. В итоге судья приговорила Левакова к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 25 миллионов рублей. Подсудимый своей вины так и не признал», — рассказали в издании « Коммерсант» . Основанием для уголовного преследования бывшего замдиректора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Левакова стали показания китайского бизнесмена из Уфы Хуан Цзяньминя. Директор фирмы «Галактика» из Башкирии Цзяньминь давал взятки Левакову за лоббирование интересов его компании при закупках «Ростелекомом» различного оборудования. В материалах дела идет речь о 16 миллионах рублей, которые получил бывший топ-менеджер «Ростелекома» в период с 2013 по 2018 год. «Коммерсант» отмечает, что Хуан Цзяньминь сам был ранее задержан за дачу взятки сотруднику ФСБ, в попытке прекратить проверку его компании, а также уничтожить содержащуюся на жестком диске изъятого у него ноутбука информацию. Ранее URA.RU сообщало о задержании руководителя одного из департаментов российского провайдера «Ростелеком» Андрея Левакова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший топ-менеджер ПАО «Ростелеком» Андрей Леваков осужден на шесть лет лишения свободы, ему также назначен штраф в размере 25 миллионов рублей. Суд признал Левакова виновным в получении взятки и коммерческом подкупе. «В ходе прений гособвинитель заявил, что бывший топ-менеджер ПАО „Ростелеком“ заслуживает 12 лет колонии и выплаты в казну 300 млн руб. Суд счел наказание чрезмерно жестким. В итоге судья приговорила Левакова к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 25 миллионов рублей. Подсудимый своей вины так и не признал», — рассказали в издании «Коммерсант». Основанием для уголовного преследования бывшего замдиректора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Левакова стали показания китайского бизнесмена из Уфы Хуан Цзяньминя. Директор фирмы «Галактика» из Башкирии Цзяньминь давал взятки Левакову за лоббирование интересов его компании при закупках «Ростелекомом» различного оборудования. В материалах дела идет речь о 16 миллионах рублей, которые получил бывший топ-менеджер «Ростелекома» в период с 2013 по 2018 год. «Коммерсант» отмечает, что Хуан Цзяньминь сам был ранее задержан за дачу взятки сотруднику ФСБ, в попытке прекратить проверку его компании, а также уничтожить содержащуюся на жестком диске изъятого у него ноутбука информацию. Ранее URA.RU сообщало о задержании руководителя одного из департаментов российского провайдера «Ростелеком» Андрея Левакова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.