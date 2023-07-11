Власти Кургана планируют застроить жилыми домами четыре микрорайона

12 июля 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

В Кургане застроят четыре микрорайона Заозерного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане планируют застроить жилыми дома сразу четыре микрорайона Заозерного. Общая площадь земельных участков составляет более 81 гектара. Соответствующие постановления опубликованы на сайте администрации города. «Осуществить комплексное развитие незастроенной территории, площадью 338 439 квадратных метров, расположенной в 9 микрорайоне в городе Кургане», — указано в документе. Также застройка будет вестись в 8, 14 и 16 микрорайонах Заозерного. Согласно постановлению администрации города, основными видами разрешенного использования земельных участков являются многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка. Предельное количество этажей — до 25. Реализация комплексного развития незастроенной территории рассчитана на 7 лет. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана планируют построить школу на 1500 мест и детские сады рядом с Заозерным районом. По данным проектной документации, соцобъекты хотят возвести до 2029 года. Также в районе озера Левашово на площади 107 гектаров появятся жилой комплекс и торговые центры. Реализация проекта рассчитана на 10 лет.

В Кургане планируют застроить жилыми дома сразу четыре микрорайона Заозерного. Общая площадь земельных участков составляет более 81 гектара. Соответствующие постановления опубликованы на сайте администрации города. «Осуществить комплексное развитие незастроенной территории, площадью 338 439 квадратных метров, расположенной в 9 микрорайоне в городе Кургане», — указано в документе. Также застройка будет вестись в 8, 14 и 16 микрорайонах Заозерного. Согласно постановлению администрации города, основными видами разрешенного использования земельных участков являются многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка. Предельное количество этажей — до 25. Реализация комплексного развития незастроенной территории рассчитана на 7 лет. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана планируют построить школу на 1500 мест и детские сады рядом с Заозерным районом. По данным проектной документации, соцобъекты хотят возвести до 2029 года. Также в районе озера Левашово на площади 107 гектаров появятся жилой комплекс и торговые центры. Реализация проекта рассчитана на 10 лет.