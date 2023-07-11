11 июля 2023

Власти Кургана планируют застроить жилыми домами четыре микрорайона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонтные работы на автодороге по проспекту Мальцева. Курган, строители, ремонтники, новострой, рабочие, стройка, заозерный
В Кургане застроят четыре микрорайона Заозерного Фото:

В Кургане планируют застроить жилыми дома сразу четыре микрорайона Заозерного. Общая площадь земельных участков составляет более 81 гектара. Соответствующие постановления опубликованы на сайте администрации города.

«Осуществить комплексное развитие незастроенной территории, площадью 338 439 квадратных метров, расположенной в 9 микрорайоне в городе Кургане», — указано в документе. Также застройка будет вестись в 8, 14 и 16 микрорайонах Заозерного.

Согласно постановлению администрации города, основными видами разрешенного использования земельных участков являются многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка. Предельное количество этажей — до 25. Реализация комплексного развития незастроенной территории рассчитана на 7 лет.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана планируют построить школу на 1500 мест и детские сады рядом с Заозерным районом. По данным проектной документации, соцобъекты хотят возвести до 2029 года. Также в районе озера Левашово на площади 107 гектаров появятся жилой комплекс и торговые центры. Реализация проекта рассчитана на 10 лет.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане планируют застроить жилыми дома сразу четыре микрорайона Заозерного. Общая площадь земельных участков составляет более 81 гектара. Соответствующие постановления опубликованы на сайте администрации города. «Осуществить комплексное развитие незастроенной территории, площадью 338 439 квадратных метров, расположенной в 9 микрорайоне в городе Кургане», — указано в документе. Также застройка будет вестись в 8, 14 и 16 микрорайонах Заозерного. Согласно постановлению администрации города, основными видами разрешенного использования земельных участков являются многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка. Предельное количество этажей — до 25. Реализация комплексного развития незастроенной территории рассчитана на 7 лет. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана планируют построить школу на 1500 мест и детские сады рядом с Заозерным районом. По данным проектной документации, соцобъекты хотят возвести до 2029 года. Также в районе озера Левашово на площади 107 гектаров появятся жилой комплекс и торговые центры. Реализация проекта рассчитана на 10 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...