Тюменская компания построит школу на 1500 мест и ТЦ возле озера под Курганом. Скрин

11 июля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Под Курганом построят школу на 1500 мест и три детских сада (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В районе озера Левашово под Курганом планируют построить школу на 1500 мест, два торговых центра и три детских сада. Строительством объектов займется компания «ТюменьСтройПроект». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в администрации города в ответе на запрос. «Первая очередь: дошкольная образовательная организация на 240 мест, торговый центр. Срок: 2025 год. Вторая очередь: общеобразовательная организация на 1500 мест, дошкольная образовательная организация на 240 мест. Срок: 2027 год», — говорится в документе на сайте мэрии. Еще один детский сад и ТЦ должны будут построить до 2029 года. Также в районе озера Левашово до 2031 года появится новый жилой комплекс. В пресс-службе администрации Кургана URA.RU сообщили, что договор о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в районе озера Левашово, был заключен с ООО «ТюменьСтройПроект» в декабре 2021 года. Площадь территории — 107 га. Срок реализации — 10 лет. Разработанная застройщиком документация по планировке территории была утверждена властями в конце 2022 года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане строят жилой комплекс с заправками для электромобилей. Жилой комплекс «Малиновые высоты» строят в районе озера Левашово. Планируется, что там расположится 18 микрорайон Заозерного. Разработанная документация по планировке территории утверждена постановлением администрации города Кургана Скрин: сайт администрации города Кургана Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В районе озера Левашово под Курганом планируют построить школу на 1500 мест, два торговых центра и три детских сада. Строительством объектов займется компания «ТюменьСтройПроект». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в администрации города в ответе на запрос. «Первая очередь: дошкольная образовательная организация на 240 мест, торговый центр. Срок: 2025 год. Вторая очередь: общеобразовательная организация на 1500 мест, дошкольная образовательная организация на 240 мест. Срок: 2027 год», — говорится в документе на сайте мэрии. Еще один детский сад и ТЦ должны будут построить до 2029 года. Также в районе озера Левашово до 2031 года появится новый жилой комплекс. В пресс-службе администрации Кургана URA.RU сообщили, что договор о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в районе озера Левашово, был заключен с ООО «ТюменьСтройПроект» в декабре 2021 года. Площадь территории — 107 га. Срок реализации — 10 лет. Разработанная застройщиком документация по планировке территории была утверждена властями в конце 2022 года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане строят жилой комплекс с заправками для электромобилей. Жилой комплекс «Малиновые высоты» строят в районе озера Левашово. Планируется, что там расположится 18 микрорайон Заозерного.