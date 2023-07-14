Украинцы заподозрили Россию в использовании оружия времен ВОВ

14 июля 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

В рядах ВС РФ нет проблем с нехваткой вооружения. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что Россия вынуждена расконсервировать склады времен Великой Отечественной войны, чтобы хоть как-то вооружить своих солдат, оказалась недостоверной. Об этом URA.RU заявили военные эксперты Алексей Леонков и Юрий Кнутов, комментируя данные в проукриснких пабликах. В украинских группах начала распространяться информация о том, что Россия якобы вынуждена расконсервировать склады времен Великой Отечественной войны в связи с нехваткой вооружения. Но сведения оказались ложными. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «У нас оружия стрелкового достаточно. Зачем снаряжать ППШ (пистолет-пулемет Шпагина, который использовали в том числе в ходе ВОВ — URA.RU)? Он малоэффективен. Для красивой картинки? На Украине постоянно пишут, что у нашей стороны заканчиваются снаряды и ракеты, но ни то, ни другое не соответствует действительности, у нас все в порядке», — сообщил агентству Алексей Леонков. Его слова подтвердил полковник в отставке Юрий Кнутов. Он заверил, что проблем с оружием и его поставками на фронт нет. «Это очередной фейк, все предприятия работают круглосуточно, без выходных, увеличивается производство, поэтому прибегать к расконсервации нет никакого смысла», — рассказал эксперт. Данные о снабжении ВС РФ расконсервированным оружием времен ВОВ также расходятся с данными на сайте Минобороны России, где представлен список вооружения, используемого в армии. Там наименований вооружения, которое демонстрируют в фейковых сообщениях, нет. Добавим, что, по данным «Лента.ру», военный бюджет РФ только в 2023 году равен 4,981 трлн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация о том, что Россия вынуждена расконсервировать склады времен Великой Отечественной войны, чтобы хоть как-то вооружить своих солдат, оказалась недостоверной. Об этом URA.RU заявили военные эксперты Алексей Леонков и Юрий Кнутов, комментируя данные в проукриснких пабликах. В украинских группах начала распространяться информация о том, что Россия якобы вынуждена расконсервировать склады времен Великой Отечественной войны в связи с нехваткой вооружения. Но сведения оказались ложными. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «У нас оружия стрелкового достаточно. Зачем снаряжать ППШ (пистолет-пулемет Шпагина, который использовали в том числе в ходе ВОВ — URA.RU)? Он малоэффективен. Для красивой картинки? На Украине постоянно пишут, что у нашей стороны заканчиваются снаряды и ракеты, но ни то, ни другое не соответствует действительности, у нас все в порядке», — сообщил агентству Алексей Леонков. Его слова подтвердил полковник в отставке Юрий Кнутов. Он заверил, что проблем с оружием и его поставками на фронт нет. «Это очередной фейк, все предприятия работают круглосуточно, без выходных, увеличивается производство, поэтому прибегать к расконсервации нет никакого смысла», — рассказал эксперт. Данные о снабжении ВС РФ расконсервированным оружием времен ВОВ также расходятся с данными на сайте Минобороны России, где представлен список вооружения, используемого в армии. Там наименований вооружения, которое демонстрируют в фейковых сообщениях, нет. Добавим, что, по данным «Лента.ру», военный бюджет РФ только в 2023 году равен 4,981 трлн рублей.