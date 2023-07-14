Дания передала Украине беспилотники особого назначения

Резников: Киев получил от Дании шесть БПЛА для обнаружения мин
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Нато.вооружение. техника. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Беспилотники способны находить мины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина получила от Дании шесть беспилотников, которые могут находить взрывоопасные предметы. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Министерство обороны Дании в рамках пакета помощи Украине предоставило шесть беспилотников для обнаружения мин», — написал Резников в своем аккаунте в соцсети. Он отметил, что такие БПЛА используются для обследования территорий и водоемов для выявления взрывоопасных предметов.

Ранее в Минобороны Норвегии заявили о планах поставить Украине 1000 новых беспилотников, передает RT. Однако РФ успешно уничтожает западные поставки Киеву. Так, Минобороны РФ сообщало об уничтожении поставки боеприпасов, которые обеспечивали работу предприятий транспорта и оборонно-промышленного комплекса Украины, пишет «Национальная служба новостей».

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Украина получила от Дании шесть беспилотников, которые могут находить взрывоопасные предметы. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. «Министерство обороны Дании в рамках пакета помощи Украине предоставило шесть беспилотников для обнаружения мин», — написал Резников в своем аккаунте в соцсети. Он отметил, что такие БПЛА используются для обследования территорий и водоемов для выявления взрывоопасных предметов. Ранее в Минобороны Норвегии заявили о планах поставить Украине 1000 новых беспилотников, передает RT. Однако РФ успешно уничтожает западные поставки Киеву. Так, Минобороны РФ сообщало об уничтожении поставки боеприпасов, которые обеспечивали работу предприятий транспорта и оборонно-промышленного комплекса Украины, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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