В Салехарде убрали мусор в районе полигона ТБО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Салехарда Алексей Титовский в районе полигона твердых бытовых отходов (ТБО) вместе с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ликвидировал 14 тонн мусора. Об этом сообщил глава города.

«С коллегами ликвидировали большую свалку в районе полигона. Территория была захламлена строительным мусором и это результат безответственного отношения к природе. Собрали 14 тонн мусора! Благодарю за помощь в уборке регионального оператора по обращению с ТКО „Салехарддорстрой“ и „Ямалавтодор“», — пишет Титовский в своем telegram-канале.

В местах несанкционированных свалок устанавливают фотоловушки. Все нарушители понесут соответствующее наказание, отметил Титовский.

Ранее URA.RU писало, что на территории Ноябрьска ликвидировано свыше двух гектаров несанкционированных свалок мусора. Стихийные свалки устраняются на 11 объектах.