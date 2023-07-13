13 июля 2023
12 июля 2023

Мэр из ЯНАО отчитался о ликвидации свалок. Фото

Глава Ноябрьска Романов сообщил о ликвидации более двух гектаров незаконных свалок
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Текслера в Магнитогорск, мусоровоз, свалка
В данный момент устраняются стихийные свалки на 11 объектах Фото:

На территории Ноябрьска (ЯНАО) ликвидировано свыше двух гектаров несанкционированных свалок мусора. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Романов.

«В городе полным ходом идет уборка несанкционированных свалок. На данный момент в порядок привели свыше двух гектаров, вывезли порядка трех тысяч кубических метров отходов на полигон и специализированным организациям», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэра.

Уточняется, что в данный момент устраняются стихийные свалки на 11 объектах. Романов отметил вклад ребят из трудовых отрядов. Он сообщил, что в июне благодаря их помощи было собрано свыше 4,5 тысяч мешков мусора, 425 покрышек, 288 килограмм негабаритных отходов.

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На территории Ноябрьска (ЯНАО) ликвидировано свыше двух гектаров несанкционированных свалок мусора. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Романов. «В городе полным ходом идет уборка несанкционированных свалок. На данный момент в порядок привели свыше двух гектаров, вывезли порядка трех тысяч кубических метров отходов на полигон и специализированным организациям», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэра. Уточняется, что в данный момент устраняются стихийные свалки на 11 объектах. Романов отметил вклад ребят из трудовых отрядов. Он сообщил, что в июне благодаря их помощи было собрано свыше 4,5 тысяч мешков мусора, 425 покрышек, 288 килограмм негабаритных отходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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