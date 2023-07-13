Глава Ноябрьска Романов сообщил о ликвидации более двух гектаров незаконных свалок

В данный момент устраняются стихийные свалки на 11 объектах Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории Ноябрьска (ЯНАО) ликвидировано свыше двух гектаров несанкционированных свалок мусора. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Романов.

«В городе полным ходом идет уборка несанкционированных свалок. На данный момент в порядок привели свыше двух гектаров, вывезли порядка трех тысяч кубических метров отходов на полигон и специализированным организациям», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэра.

Уточняется, что в данный момент устраняются стихийные свалки на 11 объектах. Романов отметил вклад ребят из трудовых отрядов. Он сообщил, что в июне благодаря их помощи было собрано свыше 4,5 тысяч мешков мусора, 425 покрышек, 288 килограмм негабаритных отходов.

Фото: официальный telegram-канал Алексея Романова

Фото: официальный telegram-канал Алексея Романова

Фото: официальный telegram-канал Алексея Романова