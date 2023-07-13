На территории Ноябрьска (ЯНАО) ликвидировано свыше двух гектаров несанкционированных свалок мусора. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Романов.
«В городе полным ходом идет уборка несанкционированных свалок. На данный момент в порядок привели свыше двух гектаров, вывезли порядка трех тысяч кубических метров отходов на полигон и специализированным организациям», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэра.
Уточняется, что в данный момент устраняются стихийные свалки на 11 объектах. Романов отметил вклад ребят из трудовых отрядов. Он сообщил, что в июне благодаря их помощи было собрано свыше 4,5 тысяч мешков мусора, 425 покрышек, 288 килограмм негабаритных отходов.
На территории Ноябрьска (ЯНАО) ликвидировано свыше двух гектаров несанкционированных свалок мусора. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Романов. «В городе полным ходом идет уборка несанкционированных свалок. На данный момент в порядок привели свыше двух гектаров, вывезли порядка трех тысяч кубических метров отходов на полигон и специализированным организациям», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэра. Уточняется, что в данный момент устраняются стихийные свалки на 11 объектах. Романов отметил вклад ребят из трудовых отрядов. Он сообщил, что в июне благодаря их помощи было собрано свыше 4,5 тысяч мешков мусора, 425 покрышек, 288 килограмм негабаритных отходов.