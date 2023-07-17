Британия ввела санкции против «Артека» и российских министров

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Фестиваль Билет в будущее. Екатеринбург , кравцов сергей
Сергея Кравцов попал в санкционный список Великобритании Фото:
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В новый санкционный список от Великобритании попали международный детский центр «Артек» в Крыму, министры просвещения и культуры. Об этом сообщили в правительстве Великобритании.

«Британия включила в санкционный список министра просвещения РФ и Сергея Кравцова и министра культуры РФ Ольгу Любимову, также введены санкции в отношении международного детского центра „Артек“ в Крыму», — следует из постановления правительства которое опубликовано на официальном сайте ведомства.

Также были введены ограничения в отношении российского журналиста Антона Красовского и политтехнолога Тимофея Сергейцева. В новый санкционный список попал и глава Камчатского края Владимир Солодов.

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В новый санкционный список от Великобритании попали международный детский центр «Артек» в Крыму, министры просвещения и культуры. Об этом сообщили в правительстве Великобритании. «Британия включила в санкционный список министра просвещения РФ и Сергея Кравцова и министра культуры РФ Ольгу Любимову, также введены санкции в отношении международного детского центра „Артек“ в Крыму», — следует из постановления правительства которое опубликовано на официальном сайте ведомства. Также были введены ограничения в отношении российского журналиста Антона Красовского и политтехнолога Тимофея Сергейцева. В новый санкционный список попал и глава Камчатского края Владимир Солодов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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