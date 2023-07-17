Британия ввела санкции против «Артека» и российских министров

17 июля 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Сергея Кравцов попал в санкционный список Великобритании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В новый санкционный список от Великобритании попали международный детский центр «Артек» в Крыму, министры просвещения и культуры. Об этом сообщили в правительстве Великобритании. «Британия включила в санкционный список министра просвещения РФ и Сергея Кравцова и министра культуры РФ Ольгу Любимову, также введены санкции в отношении международного детского центра „Артек“ в Крыму», — следует из постановления правительства которое опубликовано на официальном сайте ведомства. Также были введены ограничения в отношении российского журналиста Антона Красовского и политтехнолога Тимофея Сергейцева. В новый санкционный список попал и глава Камчатского края Владимир Солодов.

В новый санкционный список от Великобритании попали международный детский центр «Артек» в Крыму, министры просвещения и культуры. Об этом сообщили в правительстве Великобритании. «Британия включила в санкционный список министра просвещения РФ и Сергея Кравцова и министра культуры РФ Ольгу Любимову, также введены санкции в отношении международного детского центра „Артек“ в Крыму», — следует из постановления правительства которое опубликовано на официальном сайте ведомства. Также были введены ограничения в отношении российского журналиста Антона Красовского и политтехнолога Тимофея Сергейцева. В новый санкционный список попал и глава Камчатского края Владимир Солодов.