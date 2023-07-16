16 июля 2023
15 июля 2023

В Тюменской области отчитались о выполнении нацпроектов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зубков и Куйвашев Соглашение по развитию рынка газомоторного топлива. Екатеринбург, документы на подпись, красная папка
План по финансированию реализации нацпроектов из регионального бюджета выполнен на 47,2% Фото:

В Тюменской области план по заключению контрактов для реализации национальных проектов выполнен более чем на 99%. Об этом стало известно на совещании, которое провел глава региона Александр Моор.

«По таким нацпроектам, как „Образование“, „Демография“, „Культура“, „Цифровая экономика РФ“ заключено 100% необходимых контрактов», — приводит инфоцентр слова директора департамента экономики Тюменской области Максима Скворцова. Также отмечается, что по нацпроектам «Экология», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги» план выполнен более чем на 96%.

Отмечается, что план по финансированию реализации нацпроектов из регионального бюджета выполнен на 47,2%, из федерального — на 49,2. Ранее URA.RU писало, что Тюменскую область отметили в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области план по заключению контрактов для реализации национальных проектов выполнен более чем на 99%. Об этом стало известно на совещании, которое провел глава региона Александр Моор. «По таким нацпроектам, как „Образование“, „Демография“, „Культура“, „Цифровая экономика РФ“ заключено 100% необходимых контрактов», — приводит инфоцентр слова директора департамента экономики Тюменской области Максима Скворцова. Также отмечается, что по нацпроектам «Экология», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги» план выполнен более чем на 96%. Отмечается, что план по финансированию реализации нацпроектов из регионального бюджета выполнен на 47,2%, из федерального — на 49,2. Ранее URA.RU писало, что Тюменскую область отметили в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...