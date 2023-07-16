В Тюменской области отчитались о выполнении нацпроектов

17 июля 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

План по финансированию реализации нацпроектов из регионального бюджета выполнен на 47,2% Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюменской области план по заключению контрактов для реализации национальных проектов выполнен более чем на 99%. Об этом стало известно на совещании, которое провел глава региона Александр Моор. «По таким нацпроектам, как „Образование“, „Демография“, „Культура“, „Цифровая экономика РФ“ заключено 100% необходимых контрактов», — приводит инфоцентр слова директора департамента экономики Тюменской области Максима Скворцова. Также отмечается, что по нацпроектам «Экология», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги» план выполнен более чем на 96%. Отмечается, что план по финансированию реализации нацпроектов из регионального бюджета выполнен на 47,2%, из федерального — на 49,2. Ранее URA.RU писало, что Тюменскую область отметили в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Тюменской области план по заключению контрактов для реализации национальных проектов выполнен более чем на 99%. Об этом стало известно на совещании, которое провел глава региона Александр Моор. «По таким нацпроектам, как „Образование“, „Демография“, „Культура“, „Цифровая экономика РФ“ заключено 100% необходимых контрактов», — приводит инфоцентр слова директора департамента экономики Тюменской области Максима Скворцова. Также отмечается, что по нацпроектам «Экология», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги» план выполнен более чем на 96%. Отмечается, что план по финансированию реализации нацпроектов из регионального бюджета выполнен на 47,2%, из федерального — на 49,2. Ранее URA.RU писало, что Тюменскую область отметили в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».