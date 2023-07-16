В Кургане с помощью видеокамер будут следить за незаконными свалками

В Кургане власти установят камеры в местах, где свалка мусора запрещена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане представители власти установят камеры видеонаблюдения в местах, где местные жители оставляют мусор несмотря на запрет. Об этом сообщается на сайте мэрии Кургана.

«В местах, где несознательные граждане привыкли, нарушая закон, сваливать отходы, в ближайшее время будет установлено видеонаблюдение. Это позволит оперативнее выявлять нарушителей и привлекать их к административной ответственности», — написано на сайте. Кроме того, в таких местах власти устанавливают таблички предупреждающие о том, что на месте ведется видеонаблюдение за нарушителями порядка.

За нарушение закона предусмотрены штрафы — для граждан 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. По данным властей, зачастую именно в частном секторе курганцы создают несанкционированные свалки, которые в дальнейшем становятся причиной возгораний, а также загрязнений почвы, воды и воздуха. Директор департамента ЖКХ Роман Медведев рассказал, что в этом году запланировано обустройство 60 контейнерных площадок на территории частного сектора. Из 60 площадок 17 уже оборудовано и сдано в эксплуатацию. Также власти готовят муниципальный контракт по обслуживанию и содержанию новых контейнерных площадок.

Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на жителя частного сектора, устроившего свалку из просроченных продуктов. Мусор лежал рядом с домом, привлекая к себе мух и тараканов.