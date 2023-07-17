17 июля 2023

Челябинский автозавод «Урал» открыл хостел для иногородних сотрудников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проживание в хостеле для сотрудников предприятия бесплатное Фото:

В Миассе (Челябинская область) автозавод «Урал» открыл хостел «Восточный», рассчитанный на 146 иногородних сотрудников. Об этом сообщается в официальной группе автозавода в соцсети.

«Проблема с персоналом у нас является одной из основных. Хостел — временное место для иногородних, которые, возможно, решат остаться и стать жителями Миасса», — цитирует пресс-служба слова генерального директора автозавода «Урал» Павла Яковлева.

Хостел «Восточный» находится в Миассе на Тургоякском шоссе на одинаковом расстоянии от двух проходных завода. Хостел рассчитан на 146 человек. На первом этаже будет работать кафе-столовая. Первые постояльцы сюда заедут через пару дней. Как отметил управляющий комплексом хостелов Владимир Осипов, проживание в хостеле для сотрудников предприятия бесплатное.

Ранее стало известно, что автозавод «Урал» в Миассе откроет три хостела для иногородних сотрудников. Всего в них смогут разместиться порядка 500 человек.

Хостел «Восточный» рассчитан на 146 проживающих
Хостел «Восточный» рассчитан на 146 проживающих
Территория около хостела также приведена в порядок
Территория около хостела также приведена в порядок

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В Миассе (Челябинская область) автозавод «Урал» открыл хостел «Восточный», рассчитанный на 146 иногородних сотрудников. Об этом сообщается в официальной группе автозавода в соцсети. «Проблема с персоналом у нас является одной из основных. Хостел — временное место для иногородних, которые, возможно, решат остаться и стать жителями Миасса», — цитирует пресс-служба слова генерального директора автозавода «Урал» Павла Яковлева. Хостел «Восточный» находится в Миассе на Тургоякском шоссе на одинаковом расстоянии от двух проходных завода. Хостел рассчитан на 146 человек. На первом этаже будет работать кафе-столовая. Первые постояльцы сюда заедут через пару дней. Как отметил управляющий комплексом хостелов Владимир Осипов, проживание в хостеле для сотрудников предприятия бесплатное. Ранее стало известно, что автозавод «Урал» в Миассе откроет три хостела для иногородних сотрудников. Всего в них смогут разместиться порядка 500 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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