Проживание в хостеле для сотрудников предприятия бесплатное Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) автозавод «Урал» открыл хостел «Восточный», рассчитанный на 146 иногородних сотрудников. Об этом сообщается в официальной группе автозавода в соцсети.

«Проблема с персоналом у нас является одной из основных. Хостел — временное место для иногородних, которые, возможно, решат остаться и стать жителями Миасса», — цитирует пресс-служба слова генерального директора автозавода «Урал» Павла Яковлева.

Хостел «Восточный» находится в Миассе на Тургоякском шоссе на одинаковом расстоянии от двух проходных завода. Хостел рассчитан на 146 человек. На первом этаже будет работать кафе-столовая. Первые постояльцы сюда заедут через пару дней. Как отметил управляющий комплексом хостелов Владимир Осипов, проживание в хостеле для сотрудников предприятия бесплатное.

Ранее стало известно, что автозавод «Урал» в Миассе откроет три хостела для иногородних сотрудников. Всего в них смогут разместиться порядка 500 человек.

Хостел «Восточный» рассчитан на 146 проживающих Фото с группы «Автомобильный завод «Урал» в социальной сети «ВКонтакте»