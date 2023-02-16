Автозавод в Миассе откроет хостелы для иногородних. Фото

17 февраля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Иногородним сотрудникам «Урал» предложит хостелы для проживания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Миассе (Челябинская область) автозавод «Урал» откроет три хостела для иногородних. Как URA.RU рассказал руководитель проекта Владимир Осипов, первые помещения начнут принимать сотрудников в марте. «Завод реализуют инвестиционный проект по строительству и благоустройству хостелов. В них смогут разместиться порядка 500 человек», — сообщил URA.RU Осипов. Общая стоимость ремонтных работ и необходимого оборудования составит порядка 250 млн. рублей. Хостелы откроются по нескольким адресам: два — на Тургоякском шоссе, один — на Динамовском. Самым вместительным станет хостел модельного корпуса. Здесь организуют гостиничные помещения для 226 человек. После капремонта появятся 23 жилые комнаты с двухъярусными кроватями, столами, стульями и шкафами для одежды. Помещение оборудуют техникой и инвентарем для приготовления пищи. Будут работать прачечные, душевые, комнаты для персонала. Комнаты оборудуют дымовыми извещателями, на общей территории — видеокамерами для безопасности. Здание пожарного депо на Тургоякском шоссе будет способно разместить 104 человека. Помещение в ближайшей локации способно разместить 146 человек. Оно заработает первым. В хостеле откроется буфет. Проект с обустройством гостиниц для работников завода полностью завершится к августу. Хостелы на заводе создают, чтобы частично снять проблему поиска для иногородних сотрудников. Теперь информация вакансиях будет сопровождаться предложением возможностей для проживания в комфортных условиях. Хостелы автозавод начнет открывать в марте Фото: пресс-служба автозавода «Урал» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Миассе (Челябинская область) автозавод «Урал» откроет три хостела для иногородних. Как URA.RU рассказал руководитель проекта Владимир Осипов, первые помещения начнут принимать сотрудников в марте. «Завод реализуют инвестиционный проект по строительству и благоустройству хостелов. В них смогут разместиться порядка 500 человек», — сообщил URA.RU Осипов. Общая стоимость ремонтных работ и необходимого оборудования составит порядка 250 млн. рублей. Хостелы откроются по нескольким адресам: два — на Тургоякском шоссе, один — на Динамовском. Самым вместительным станет хостел модельного корпуса. Здесь организуют гостиничные помещения для 226 человек. После капремонта появятся 23 жилые комнаты с двухъярусными кроватями, столами, стульями и шкафами для одежды. Помещение оборудуют техникой и инвентарем для приготовления пищи. Будут работать прачечные, душевые, комнаты для персонала. Комнаты оборудуют дымовыми извещателями, на общей территории — видеокамерами для безопасности. Здание пожарного депо на Тургоякском шоссе будет способно разместить 104 человека. Помещение в ближайшей локации способно разместить 146 человек. Оно заработает первым. В хостеле откроется буфет. Проект с обустройством гостиниц для работников завода полностью завершится к августу. Хостелы на заводе создают, чтобы частично снять проблему поиска для иногородних сотрудников. Теперь информация вакансиях будет сопровождаться предложением возможностей для проживания в комфортных условиях.