17 июля 2023

Жители двух челябинских сел остались без газа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 2. Нижневартовск, плита, газ, газпром, огонь
Без газа в домах остались 1605 человек Фото:

Жители поселков Джабык (Карталинский район) и Париж (Нагайбагкский район) Челябинской области остались без газа в 642 домах. О том, что без газоснабжения находятся 1605 человек, URA.RU сообщили 18 июля в пресс-службе минстроя Челябинской области.

«17 июля в 18:25 из-за наезда автомобиля поврежден распределительный газопровод высокого давления. Без газоснабжения находится Джабык и Париж, под отключением 642 частных дома или 1605 человек», — уточнили URA.RU в министерстве.

Ремонт начался в день аварии. Повреждено более 18 километров газопровода. Ориентировочно в домах появится газ 19 или 20 июля.

О том, что поселок Париж остался без газоснабжения стало известно вечером 17 июля. Тогда без газа осталось 446 домов.

В 642 нет газа из-за аварии
В 642 нет газа из-за аварии
Ремонт труб начался в день аварии, 17 июля
Ремонт труб начался в день аварии, 17 июля
Подключить газ планируют до 20 июля
Подключить газ планируют до 20 июля

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Жители поселков Джабык (Карталинский район) и Париж (Нагайбагкский район) Челябинской области остались без газа в 642 домах. О том, что без газоснабжения находятся 1605 человек, URA.RU сообщили 18 июля в пресс-службе минстроя Челябинской области. «17 июля в 18:25 из-за наезда автомобиля поврежден распределительный газопровод высокого давления. Без газоснабжения находится Джабык и Париж, под отключением 642 частных дома или 1605 человек», — уточнили URA.RU в министерстве. Ремонт начался в день аварии. Повреждено более 18 километров газопровода. Ориентировочно в домах появится газ 19 или 20 июля. О том, что поселок Париж остался без газоснабжения стало известно вечером 17 июля. Тогда без газа осталось 446 домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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