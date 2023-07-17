Жители двух челябинских сел остались без газа. Фото

18 июля 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Без газа в домах остались 1605 человек Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители поселков Джабык (Карталинский район) и Париж (Нагайбагкский район) Челябинской области остались без газа в 642 домах. О том, что без газоснабжения находятся 1605 человек, URA.RU сообщили 18 июля в пресс-службе минстроя Челябинской области. «17 июля в 18:25 из-за наезда автомобиля поврежден распределительный газопровод высокого давления. Без газоснабжения находится Джабык и Париж, под отключением 642 частных дома или 1605 человек», — уточнили URA.RU в министерстве. Ремонт начался в день аварии. Повреждено более 18 километров газопровода. Ориентировочно в домах появится газ 19 или 20 июля. О том, что поселок Париж остался без газоснабжения стало известно вечером 17 июля. Тогда без газа осталось 446 домов. В 642 нет газа из-за аварии фото: пресс-служба минстроя Челябинской области Ремонт труб начался в день аварии, 17 июля фото: пресс-служба минстроя Челябинской области Подключить газ планируют до 20 июля фото: пресс-служба минстроя Челябинской области

Жители поселков Джабык (Карталинский район) и Париж (Нагайбагкский район) Челябинской области остались без газа в 642 домах. О том, что без газоснабжения находятся 1605 человек, URA.RU сообщили 18 июля в пресс-службе минстроя Челябинской области. «17 июля в 18:25 из-за наезда автомобиля поврежден распределительный газопровод высокого давления. Без газоснабжения находится Джабык и Париж, под отключением 642 частных дома или 1605 человек», — уточнили URA.RU в министерстве. Ремонт начался в день аварии. Повреждено более 18 километров газопровода. Ориентировочно в домах появится газ 19 или 20 июля. О том, что поселок Париж остался без газоснабжения стало известно вечером 17 июля. Тогда без газа осталось 446 домов.