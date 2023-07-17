Челябинское село Париж осталось без газа

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Коми Пермяцкий округ. Пермь, газификация, ввод газа
В Карталинском районе в поселке Запасный повредили газопровод Фото:

В Карталинском районе (Челябинская область) из-за аварии поврежден газопровод. Без газа остались более 400 домов в селе Париж, рассказали URA.RU в администрации Нагайбакского района.

«В 19:13 в Карталинском районе в поселке Запасный повредили газопровод, газовая ветка идет на село Париж Нагайбакского района. Без газоснабжения осталось село Париж», — прокомментировали URA.RU в администрации района.

На месте аварии работают две бригады. Пока ветка газопровода, идущая на Париж, временно отключена. Без газа остались порядка 446 домов в селе. Закончить восстановительные работы планируется до завтрашнего дня. Весь ход работ на контроле в ЦУКС ГУМЧС по Челябинской области.

Ранее крупный поселок в Миассе остался без газа из-за неполадок на газопроводе. В поселке Тургояк сработала система защиты на газорегуляторном пункте.

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В Карталинском районе (Челябинская область) из-за аварии поврежден газопровод. Без газа остались более 400 домов в селе Париж, рассказали URA.RU в администрации Нагайбакского района. «В 19:13 в Карталинском районе в поселке Запасный повредили газопровод, газовая ветка идет на село Париж Нагайбакского района. Без газоснабжения осталось село Париж», — прокомментировали URA.RU в администрации района. На месте аварии работают две бригады. Пока ветка газопровода, идущая на Париж, временно отключена. Без газа остались порядка 446 домов в селе. Закончить восстановительные работы планируется до завтрашнего дня. Весь ход работ на контроле в ЦУКС ГУМЧС по Челябинской области. Ранее крупный поселок в Миассе остался без газа из-за неполадок на газопроводе. В поселке Тургояк сработала система защиты на газорегуляторном пункте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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