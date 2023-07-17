Челябинское село Париж осталось без газа

В Карталинском районе (Челябинская область) из-за аварии поврежден газопровод. Без газа остались более 400 домов в селе Париж, рассказали URA.RU в администрации Нагайбакского района.
«В 19:13 в Карталинском районе в поселке Запасный повредили газопровод, газовая ветка идет на село Париж Нагайбакского района. Без газоснабжения осталось село Париж», — прокомментировали URA.RU в администрации района.
На месте аварии работают две бригады. Пока ветка газопровода, идущая на Париж, временно отключена. Без газа остались порядка 446 домов в селе. Закончить восстановительные работы планируется до завтрашнего дня. Весь ход работ на контроле в ЦУКС ГУМЧС по Челябинской области.
Ранее крупный поселок в Миассе остался без газа из-за неполадок на газопроводе. В поселке Тургояк сработала система защиты на газорегуляторном пункте.
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