18 июля 2023

Курганские власти начали выдавать льготные кредиты бизнесменам-погорельцам

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Курганские бизнесмены-погорельцы получат помощь Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Власти Курганской области начали выдавать льготные кредиты предпринимателям, чей бизнес пострадал от пожаров. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Постарались поддержать предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате ЧС при пожарах. Предложили до полутора миллионов на три года под льготный процент — 0,1 годовых. Микрозайм „Чрезвычайный“ адресован тем, кто утратил рабочие здания и помещения», — пишет губернатор в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

Сообщается, что один из курганских бизнесменов уже получил первый кредит. Со слов Шумкова, другие формы поддержки от властей получили и производители сельскохозяйственной продукции, чьи угодья также пострадали от пожаров. «Сотрудники Инвестагентства, а также департамента АПК оповестили предпринимателей о возможности поправить свои дела», — пишет Шумков в посте.

Ранее URA.RU писало, что Шумков поручил оказать погорельцам еще одну меру поддержки во время визита главы МЧС. Губернатор поручил выдать самозанятым погорельцам и индивидуальным предпринимателям беспроцентные кредиты.

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Власти Курганской области начали выдавать льготные кредиты предпринимателям, чей бизнес пострадал от пожаров. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Постарались поддержать предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате ЧС при пожарах. Предложили до полутора миллионов на три года под льготный процент — 0,1 годовых. Микрозайм „Чрезвычайный“ адресован тем, кто утратил рабочие здания и помещения», — пишет губернатор в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что один из курганских бизнесменов уже получил первый кредит. Со слов Шумкова, другие формы поддержки от властей получили и производители сельскохозяйственной продукции, чьи угодья также пострадали от пожаров. «Сотрудники Инвестагентства, а также департамента АПК оповестили предпринимателей о возможности поправить свои дела», — пишет Шумков в посте. Ранее URA.RU писало, что Шумков поручил оказать погорельцам еще одну меру поддержки во время визита главы МЧС. Губернатор поручил выдать самозанятым погорельцам и индивидуальным предпринимателям беспроцентные кредиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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