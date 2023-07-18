Курганские власти начали выдавать льготные кредиты бизнесменам-погорельцам

19 июля 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Курганские бизнесмены-погорельцы получат помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Власти Курганской области начали выдавать льготные кредиты предпринимателям, чей бизнес пострадал от пожаров. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Постарались поддержать предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате ЧС при пожарах. Предложили до полутора миллионов на три года под льготный процент — 0,1 годовых. Микрозайм „Чрезвычайный“ адресован тем, кто утратил рабочие здания и помещения», — пишет губернатор в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что один из курганских бизнесменов уже получил первый кредит. Со слов Шумкова, другие формы поддержки от властей получили и производители сельскохозяйственной продукции, чьи угодья также пострадали от пожаров. «Сотрудники Инвестагентства, а также департамента АПК оповестили предпринимателей о возможности поправить свои дела», — пишет Шумков в посте. Ранее URA.RU писало, что Шумков поручил оказать погорельцам еще одну меру поддержки во время визита главы МЧС. Губернатор поручил выдать самозанятым погорельцам и индивидуальным предпринимателям беспроцентные кредиты.

Власти Курганской области начали выдавать льготные кредиты предпринимателям, чей бизнес пострадал от пожаров. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Постарались поддержать предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате ЧС при пожарах. Предложили до полутора миллионов на три года под льготный процент — 0,1 годовых. Микрозайм „Чрезвычайный“ адресован тем, кто утратил рабочие здания и помещения», — пишет губернатор в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что один из курганских бизнесменов уже получил первый кредит. Со слов Шумкова, другие формы поддержки от властей получили и производители сельскохозяйственной продукции, чьи угодья также пострадали от пожаров. «Сотрудники Инвестагентства, а также департамента АПК оповестили предпринимателей о возможности поправить свои дела», — пишет Шумков в посте. Ранее URA.RU писало, что Шумков поручил оказать погорельцам еще одну меру поддержки во время визита главы МЧС. Губернатор поручил выдать самозанятым погорельцам и индивидуальным предпринимателям беспроцентные кредиты.