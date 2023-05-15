Шумков поручил оказать погорельцам еще одну меру поддержки по время визита главы МЧС

15 мая 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Погорельцы, потерявшие источник дохода, смогут получить беспроцентный займ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил предоставить самозанятым погорельцам и ИП, утратившим имущество в пожаре, беспроцентные кредиты на три года. Такое решение глава региона принял на встрече погорельцев с министром МЧС Александром Куренковым в поселке Смолино, передает корреспондент URA.RU. «Подготовьте решение [по предоставлению микрозаймов]: самозанятые, ИП, кто потерял имущество, пропишите пропорцию на человека, чтобы не превысить лимиты. [Займы] без процентов на три года. Обратиться можно в правительство», — сказал Шумков, поручая членам правительства проработать вопрос микрофинансирования пострадавших. К министру Куренкову и главе области Вадиму Шумкову обратилась пострадавшая в результате пожара жительница села Смолино. Женщина сообщила, что работала как самозанятая, продавая рассаду. У нее сгорело не только единственное жилье, но и рассада на 400 тысяч рублей. По ее словам, в поселке по меньшей мере восемь самозанятых потеряли из-за пожаров источник доходов. Ранее URA.RU писало, что в Курган 15 мая прибыл министр МЧС Александр Куренков. Он встретился с погорельцами, утратившими дома и имущество в результате масштабных пожаров 7 и 8 мая. Министр просил пострадавших составить подробные списки утраченного имущества и передать властям. Масштабы потерь будут доведены до сведения президента России Владимира Путина. Куренков обещал вернуться в регион через три недели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил предоставить самозанятым погорельцам и ИП, утратившим имущество в пожаре, беспроцентные кредиты на три года. Такое решение глава региона принял на встрече погорельцев с министром МЧС Александром Куренковым в поселке Смолино, передает корреспондент URA.RU. «Подготовьте решение [по предоставлению микрозаймов]: самозанятые, ИП, кто потерял имущество, пропишите пропорцию на человека, чтобы не превысить лимиты. [Займы] без процентов на три года. Обратиться можно в правительство», — сказал Шумков, поручая членам правительства проработать вопрос микрофинансирования пострадавших. К министру Куренкову и главе области Вадиму Шумкову обратилась пострадавшая в результате пожара жительница села Смолино. Женщина сообщила, что работала как самозанятая, продавая рассаду. У нее сгорело не только единственное жилье, но и рассада на 400 тысяч рублей. По ее словам, в поселке по меньшей мере восемь самозанятых потеряли из-за пожаров источник доходов. Ранее URA.RU писало, что в Курган 15 мая прибыл министр МЧС Александр Куренков. Он встретился с погорельцами, утратившими дома и имущество в результате масштабных пожаров 7 и 8 мая. Министр просил пострадавших составить подробные списки утраченного имущества и передать властям. Масштабы потерь будут доведены до сведения президента России Владимира Путина. Куренков обещал вернуться в регион через три недели.