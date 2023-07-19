Автоавария, в результате которой серьезно пострадал легковой автомобиль, произошла в Кургане вечером 19 июля. О случившемся у автовокзала рассказали очевидцы.
«Произошло ДТП в Кургане. Авария в районе центрального автобусного вокзала», — указано в telegram-канале «Реальный Курган». К сообщению приложены фотографии помятого транспортного средства.
Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую дорожную полицию. Информация будет дополнена после получения ответа.
Раннее сообщалось об автоаварии, произошедшей на улице Коли Мяготина вблизи дома № 47 в областном центре. Тогда один из участников дорожного движения допустил столкновение с попутно движущейся машиной и врезался в опору линии электропередач.
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