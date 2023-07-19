Легковой автомобиль смяло в ДТП у автовокзала в Кургане. Фото

20 июля 2023 в 02:28 Размер текста - 17 +

Автомобиль получил механические повреждения (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Автоавария, в результате которой серьезно пострадал легковой автомобиль, произошла в Кургане вечером 19 июля. О случившемся у автовокзала рассказали очевидцы. «Произошло ДТП в Кургане. Авария в районе центрального автобусного вокзала», — указано в telegram-канале «Реальный Курган». К сообщению приложены фотографии помятого транспортного средства. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую дорожную полицию. Информация будет дополнена после получения ответа. Раннее сообщалось об автоаварии, произошедшей на улице Коли Мяготина вблизи дома № 47 в областном центре. Тогда один из участников дорожного движения допустил столкновение с попутно движущейся машиной и врезался в опору линии электропередач. Автоавария произошла на одной из центральных дорог города Фото: telegram-канал «Реальный Курган»

Автоавария, в результате которой серьезно пострадал легковой автомобиль, произошла в Кургане вечером 19 июля. О случившемся у автовокзала рассказали очевидцы. «Произошло ДТП в Кургане. Авария в районе центрального автобусного вокзала», — указано в telegram-канале «Реальный Курган». К сообщению приложены фотографии помятого транспортного средства. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую дорожную полицию. Информация будет дополнена после получения ответа. Раннее сообщалось об автоаварии, произошедшей на улице Коли Мяготина вблизи дома № 47 в областном центре. Тогда один из участников дорожного движения допустил столкновение с попутно движущейся машиной и врезался в опору линии электропередач.