19 июля 2023

Легковой автомобиль смяло в ДТП у автовокзала в Кургане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Щербакова-Объездная под мостом. Екатеринбург
Автомобиль получил механические повреждения (архивное фото) Фото:

Автоавария, в результате которой серьезно пострадал легковой автомобиль, произошла в Кургане вечером 19 июля. О случившемся у автовокзала рассказали очевидцы.

«Произошло ДТП в Кургане. Авария в районе центрального автобусного вокзала», — указано в telegram-канале «Реальный Курган». К сообщению приложены фотографии помятого транспортного средства.

Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую дорожную полицию. Информация будет дополнена после получения ответа.

Раннее сообщалось об автоаварии, произошедшей на улице Коли Мяготина вблизи дома № 47 в областном центре. Тогда один из участников дорожного движения допустил столкновение с попутно движущейся машиной и врезался в опору линии электропередач.

Автоавария произошла на одной из центральных дорог города
Автоавария произошла на одной из центральных дорог города
Фото:

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Автоавария, в результате которой серьезно пострадал легковой автомобиль, произошла в Кургане вечером 19 июля. О случившемся у автовокзала рассказали очевидцы. «Произошло ДТП в Кургане. Авария в районе центрального автобусного вокзала», — указано в telegram-канале «Реальный Курган». К сообщению приложены фотографии помятого транспортного средства. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую дорожную полицию. Информация будет дополнена после получения ответа. Раннее сообщалось об автоаварии, произошедшей на улице Коли Мяготина вблизи дома № 47 в областном центре. Тогда один из участников дорожного движения допустил столкновение с попутно движущейся машиной и врезался в опору линии электропередач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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