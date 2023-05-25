Автомобиль смяло при ДТП в центре Кургана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флешмоб Дедов Морозов. Курган, патруль дпс, дпс
Авария произошла вечером 25 мая Фото:

О пострадавших в ДТП и смятом легковом автомобиле в Кургане сообщил читатель URA.RU. Инцидент произошел вечером 25 мая на улице Коли Мяготина.

«От машины остался один хлам, она стоит на обочине. Рядом две машины скорой помощи, пожарный автомобиль и машина сотрудников ГИБДД. Есть пострадавшие», — пояснил собеседник агентства, который также заснял увиденное.

Корреспондент URA.RU направил запрос городским дорожным полицейским. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ранее сообщалось об автоаварии на курганской трассе, при которой местный житель не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП пострадал водитель и 32-летняя пассажирка.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
О пострадавших в ДТП и смятом легковом автомобиле в Кургане сообщил читатель URA.RU. Инцидент произошел вечером 25 мая на улице Коли Мяготина. «От машины остался один хлам, она стоит на обочине. Рядом две машины скорой помощи, пожарный автомобиль и машина сотрудников ГИБДД. Есть пострадавшие», — пояснил собеседник агентства, который также заснял увиденное. Корреспондент URA.RU направил запрос городским дорожным полицейским. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее сообщалось об автоаварии на курганской трассе, при которой местный житель не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП пострадал водитель и 32-летняя пассажирка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...