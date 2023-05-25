Авария произошла вечером 25 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

О пострадавших в ДТП и смятом легковом автомобиле в Кургане сообщил читатель URA.RU. Инцидент произошел вечером 25 мая на улице Коли Мяготина.

«От машины остался один хлам, она стоит на обочине. Рядом две машины скорой помощи, пожарный автомобиль и машина сотрудников ГИБДД. Есть пострадавшие», — пояснил собеседник агентства, который также заснял увиденное.

Корреспондент URA.RU направил запрос городским дорожным полицейским. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ранее сообщалось об автоаварии на курганской трассе, при которой местный житель не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП пострадал водитель и 32-летняя пассажирка.