Наемник, рискуя жизнью, выдал пугающую тайну о ВСУ

Австралийский наемник: военнослужащие подвергаются опасности из-за некомпетентности командиров ВСУ

20 июля 2023 в 07:31 Размер текста - 17 +

Некоторым угрожали тюрьмой за попытку уехать, сообщил наемник ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Австралиец, воюющий против России на стороне ВСУ, под страхом смерти в эфире радио ABC заявил о военных преступлениях и некомпетентности командиров украинской армии. Ради собственной безопасности он представился выдуманным позывным «Буш». «Я видел здесь вещи, которые с военной точки зрения неприемлемы и, к сожалению, вредят Украине», — рассказал наемник, его слова приведены в статье ABC News. Он добавил, что наемники из других стран и украинцы подверглись опасности из-за некомпетентности некоторых украинских командиров. Иностранным солдатам угрожали тюрьмой за попытку уехать. Отвечая на вопрос о том, переживает ли австралиец о своей безопасности, он ответил, что опасается за нее на 100 процентов. Ранее американские наемники, воюющие за ВСУ, рассказали о сложной обстановке и жестокости боев. Они также отметили невысокий уровень подготовки украинских военных, передает «Национальная служба новостей».

Австралиец, воюющий против России на стороне ВСУ, под страхом смерти в эфире радио ABC заявил о военных преступлениях и некомпетентности командиров украинской армии. Ради собственной безопасности он представился выдуманным позывным «Буш». «Я видел здесь вещи, которые с военной точки зрения неприемлемы и, к сожалению, вредят Украине», — рассказал наемник, его слова приведены в статье ABC News. Он добавил, что наемники из других стран и украинцы подверглись опасности из-за некомпетентности некоторых украинских командиров. Иностранным солдатам угрожали тюрьмой за попытку уехать. Отвечая на вопрос о том, переживает ли австралиец о своей безопасности, он ответил, что опасается за нее на 100 процентов. Ранее американские наемники, воюющие за ВСУ, рассказали о сложной обстановке и жестокости боев. Они также отметили невысокий уровень подготовки украинских военных, передает «Национальная служба новостей».