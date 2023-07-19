19 июля 2023

Наемник, рискуя жизнью, выдал пугающую тайну о ВСУ

Австралийский наемник: военнослужащие подвергаются опасности из-за некомпетентности командиров ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Некоторым угрожали тюрьмой за попытку уехать, сообщил наемник ВСУ Фото:
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Австралиец, воюющий против России на стороне ВСУ, под страхом смерти в эфире радио ABC заявил о военных преступлениях и некомпетентности командиров украинской армии. Ради собственной безопасности он представился выдуманным позывным «Буш».

«Я видел здесь вещи, которые с военной точки зрения неприемлемы и, к сожалению, вредят Украине», — рассказал наемник, его слова приведены в статье ABC News. Он добавил, что наемники из других стран и украинцы подверглись опасности из-за некомпетентности некоторых украинских командиров. Иностранным солдатам угрожали тюрьмой за попытку уехать. Отвечая на вопрос о том, переживает ли австралиец о своей безопасности, он ответил, что опасается за нее на 100 процентов.

Ранее американские наемники, воюющие за ВСУ, рассказали о сложной обстановке и жестокости боев. Они также отметили невысокий уровень подготовки украинских военных, передает «Национальная служба новостей».

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Австралиец, воюющий против России на стороне ВСУ, под страхом смерти в эфире радио ABC заявил о военных преступлениях и некомпетентности командиров украинской армии. Ради собственной безопасности он представился выдуманным позывным «Буш». «Я видел здесь вещи, которые с военной точки зрения неприемлемы и, к сожалению, вредят Украине», — рассказал наемник, его слова приведены в статье ABC News. Он добавил, что наемники из других стран и украинцы подверглись опасности из-за некомпетентности некоторых украинских командиров. Иностранным солдатам угрожали тюрьмой за попытку уехать. Отвечая на вопрос о том, переживает ли австралиец о своей безопасности, он ответил, что опасается за нее на 100 процентов. Ранее американские наемники, воюющие за ВСУ, рассказали о сложной обстановке и жестокости боев. Они также отметили невысокий уровень подготовки украинских военных, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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