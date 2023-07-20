В ЮАР раскрыли формат и дату участия Путина в саммите БРИКС

Путин дистанционно выступит на саммите БРИКС 23 августа
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин будет участвовать во всех обсуждениях саммита Фото:

Президент РФ Владимир Путин дистанционно выступит на саммите БРИКС в ЮАР 23 августа. Об этом заявил шерпа ЮАР в союзе пяти государств Анил Суклал. По его словам, российский глава будет принимать участие во всех обсуждениях саммита.

«Путин не будет присутствовать в очном формате, но выступит 23 августа в дистанционном формате», — приводит заявление Суклала РИА Новости. Он отметил, что российский президент самостоятельно принял решение не ехать на саммит, но «будет участвовать во всех его обсуждениях».

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Президент РФ Владимир Путин дистанционно выступит на саммите БРИКС в ЮАР 23 августа. Об этом заявил шерпа ЮАР в союзе пяти государств Анил Суклал. По его словам, российский глава будет принимать участие во всех обсуждениях саммита. «Путин не будет присутствовать в очном формате, но выступит 23 августа в дистанционном формате», — приводит заявление Суклала РИА Новости. Он отметил, что российский президент самостоятельно принял решение не ехать на саммит, но «будет участвовать во всех его обсуждениях».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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