Госдума поддержала введение серебряных медалей для выпускников школ

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Алексей Орлов в школе. Екатеринбург, орлов алексей, выпускники , школьники, выпускники 11 класс
Ученики российских школ смогут выпуститься с серебряной медалью Фото:

Российские выпускники школ смогут помимо золотой медали получить серебряную «„За особые успехи в учении“ II степени». Для этого им необходимо в аттестате иметь две оценки «хорошо», а остальные — «отлично». За соответствующую поправку проголосовали депутаты Госдумы.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта «Об образовании в Российской Федерации». Правки относятся к части трудового воспитания обучающихся школьников. Авторами инициативы выступила группа сенаторов и депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Поправки были поддержаны во время пленарного заседания Государственной думы. Для получения медали школьникам нужно иметь в аттестате две оценики «хорошо», а остальные — «отлично».

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Российские выпускники школ смогут помимо золотой медали получить серебряную «„За особые успехи в учении“ II степени». Для этого им необходимо в аттестате иметь две оценки «хорошо», а остальные — «отлично». За соответствующую поправку проголосовали депутаты Госдумы. Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта «Об образовании в Российской Федерации». Правки относятся к части трудового воспитания обучающихся школьников. Авторами инициативы выступила группа сенаторов и депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Поправки были поддержаны во время пленарного заседания Государственной думы. Для получения медали школьникам нужно иметь в аттестате две оценики «хорошо», а остальные — «отлично».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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