Госдума поддержала введение серебряных медалей для выпускников школ

Российские выпускники школ смогут помимо золотой медали получить серебряную «„За особые успехи в учении“ II степени». Для этого им необходимо в аттестате иметь две оценки «хорошо», а остальные — «отлично». За соответствующую поправку проголосовали депутаты Госдумы.
Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта «Об образовании в Российской Федерации». Правки относятся к части трудового воспитания обучающихся школьников. Авторами инициативы выступила группа сенаторов и депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Поправки были поддержаны во время пленарного заседания Государственной думы. Для получения медали школьникам нужно иметь в аттестате две оценики «хорошо», а остальные — «отлично».
Российские выпускники школ смогут помимо золотой медали получить серебряную «„За особые успехи в учении“ II степени». Для этого им необходимо в аттестате иметь две оценки «хорошо», а остальные — «отлично». За соответствующую поправку проголосовали депутаты Госдумы. Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта «Об образовании в Российской Федерации». Правки относятся к части трудового воспитания обучающихся школьников. Авторами инициативы выступила группа сенаторов и депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Поправки были поддержаны во время пленарного заседания Государственной думы. Для получения медали школьникам нужно иметь в аттестате две оценики «хорошо», а остальные — «отлично».