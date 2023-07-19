19 июля 2023

Из мэрии курганского округа уволился чиновник, который боролся за пост главы

В Катайском округе уволился управделами, который боролся за пост главы
© Служба новостей «URA.RU»
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Совместная пресс-конференция Правительства Курганской области и компании "Ростелеком". Курган , отставка, пустое кресло, кресло главы
Управделами уволился из администрации Катайского округа Фото:

Из администрации Катайского муниципального округа Курганской области уволился управляющий делами Сергей Мартынов. Об этом URA.RU сообщили в местной администрации. Ранее он вместе с действующим руководителем округа Глебом Морозовым участвовал в конкурсе на пост главы.

«Сергей Мартынов уволился по собственному желанию, без причин. Решение о том, кто будет исполнять обязанности управляющего делами, пока не принято», — сообщает администрация округа. Сам экс-управляющий делами подтвердил URA.RU свою отставку и добавил, что претензий к руководству округа не имеет.

Источник, связанный с властями округа, сообщил URA.RU, что Морозов мог уволить Мартынова из-за того, что на инаугурации переизбранный глава не обнаружил текст присяги, которую должен был зачитать. Мартынов заявил URA.RU, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее URA.RU писало, что 3 июля в Катайском округе на заседании думы депутаты переизбрали действующего главу. Чиновники единогласно поддержали Морозова. Кроме него и Мартынова на конкурс никто не заявлялся.

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Из администрации Катайского муниципального округа Курганской области уволился управляющий делами Сергей Мартынов. Об этом URA.RU сообщили в местной администрации. Ранее он вместе с действующим руководителем округа Глебом Морозовым участвовал в конкурсе на пост главы. «Сергей Мартынов уволился по собственному желанию, без причин. Решение о том, кто будет исполнять обязанности управляющего делами, пока не принято», — сообщает администрация округа. Сам экс-управляющий делами подтвердил URA.RU свою отставку и добавил, что претензий к руководству округа не имеет. Источник, связанный с властями округа, сообщил URA.RU, что Морозов мог уволить Мартынова из-за того, что на инаугурации переизбранный глава не обнаружил текст присяги, которую должен был зачитать. Мартынов заявил URA.RU, что эта информация не соответствует действительности. Ранее URA.RU писало, что 3 июля в Катайском округе на заседании думы депутаты переизбрали действующего главу. Чиновники единогласно поддержали Морозова. Кроме него и Мартынова на конкурс никто не заявлялся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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