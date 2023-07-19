Из мэрии курганского округа уволился чиновник, который боролся за пост главы

В Катайском округе уволился управделами, который боролся за пост главы

20 июля 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Управделами уволился из администрации Катайского округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из администрации Катайского муниципального округа Курганской области уволился управляющий делами Сергей Мартынов. Об этом URA.RU сообщили в местной администрации. Ранее он вместе с действующим руководителем округа Глебом Морозовым участвовал в конкурсе на пост главы. «Сергей Мартынов уволился по собственному желанию, без причин. Решение о том, кто будет исполнять обязанности управляющего делами, пока не принято», — сообщает администрация округа. Сам экс-управляющий делами подтвердил URA.RU свою отставку и добавил, что претензий к руководству округа не имеет. Источник, связанный с властями округа, сообщил URA.RU, что Морозов мог уволить Мартынова из-за того, что на инаугурации переизбранный глава не обнаружил текст присяги, которую должен был зачитать. Мартынов заявил URA.RU, что эта информация не соответствует действительности. Ранее URA.RU писало, что 3 июля в Катайском округе на заседании думы депутаты переизбрали действующего главу. Чиновники единогласно поддержали Морозова. Кроме него и Мартынова на конкурс никто не заявлялся.

Из администрации Катайского муниципального округа Курганской области уволился управляющий делами Сергей Мартынов. Об этом URA.RU сообщили в местной администрации. Ранее он вместе с действующим руководителем округа Глебом Морозовым участвовал в конкурсе на пост главы. «Сергей Мартынов уволился по собственному желанию, без причин. Решение о том, кто будет исполнять обязанности управляющего делами, пока не принято», — сообщает администрация округа. Сам экс-управляющий делами подтвердил URA.RU свою отставку и добавил, что претензий к руководству округа не имеет. Источник, связанный с властями округа, сообщил URA.RU, что Морозов мог уволить Мартынова из-за того, что на инаугурации переизбранный глава не обнаружил текст присяги, которую должен был зачитать. Мартынов заявил URA.RU, что эта информация не соответствует действительности. Ранее URA.RU писало, что 3 июля в Катайском округе на заседании думы депутаты переизбрали действующего главу. Чиновники единогласно поддержали Морозова. Кроме него и Мартынова на конкурс никто не заявлялся.