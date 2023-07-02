В курганском округе, где жители хотели присоединиться к Свердловской области, выбрали главу

03 июля 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Депутаты единогласно поддержали Глеба Морозова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Катайского муниципального округа Курганской области 3 июля на заседании выбрали главой округа Глеба Морозова, который является действующим руководителем муниципалитета. Об этом URA.RU сообщили в администрации Катайского округа. В 2022 году некоторые жители округа просили провести референдум по присоединению территории к Свердловской области. «Главой избран Морозов Глеб Михайлович. За него единогласно проголосовали все депутаты», — рассказали в администрации. За место главы округа с Морозовым боролся управляющий делами администрации Катайского района Курганской области Сергей Мартынов. Кроме них на конкурс никто не заявился. Морозов возглавляет округ с 2019 года. В прошлый раз его также единогласно поддержали депутаты. В 2022 году жители округа считали, что Катайск обделен вниманием региона, поэтому они хотели провести референдум по выходу из состава Курганской области и присоединению к Свердловской области, с которой граничит их округ.

Депутаты Катайского муниципального округа Курганской области 3 июля на заседании выбрали главой округа Глеба Морозова, который является действующим руководителем муниципалитета. Об этом URA.RU сообщили в администрации Катайского округа. В 2022 году некоторые жители округа просили провести референдум по присоединению территории к Свердловской области. «Главой избран Морозов Глеб Михайлович. За него единогласно проголосовали все депутаты», — рассказали в администрации. За место главы округа с Морозовым боролся управляющий делами администрации Катайского района Курганской области Сергей Мартынов. Кроме них на конкурс никто не заявился. Морозов возглавляет округ с 2019 года. В прошлый раз его также единогласно поддержали депутаты. В 2022 году жители округа считали, что Катайск обделен вниманием региона, поэтому они хотели провести референдум по выходу из состава Курганской области и присоединению к Свердловской области, с которой граничит их округ.