02 июля 2023
01 июля 2023

В курганском округе, где жители хотели присоединиться к Свердловской области, выбрали главу

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция Курганского регионального отделения Партии Единая Россия. Курган, морозов глеб
Депутаты единогласно поддержали Глеба Морозова Фото:

Депутаты Катайского муниципального округа Курганской области 3 июля на заседании выбрали главой округа Глеба Морозова, который является действующим руководителем муниципалитета. Об этом URA.RU сообщили в администрации Катайского округа. В 2022 году некоторые жители округа просили провести референдум по присоединению территории к Свердловской области.

«Главой избран Морозов Глеб Михайлович. За него единогласно проголосовали все депутаты», — рассказали в администрации.

За место главы округа с Морозовым боролся управляющий делами администрации Катайского района Курганской области Сергей Мартынов. Кроме них на конкурс никто не заявился. Морозов возглавляет округ с 2019 года. В прошлый раз его также единогласно поддержали депутаты. В 2022 году жители округа считали, что Катайск обделен вниманием региона, поэтому они хотели провести референдум по выходу из состава Курганской области и присоединению к Свердловской области, с которой граничит их округ.

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Депутаты Катайского муниципального округа Курганской области 3 июля на заседании выбрали главой округа Глеба Морозова, который является действующим руководителем муниципалитета. Об этом URA.RU сообщили в администрации Катайского округа. В 2022 году некоторые жители округа просили провести референдум по присоединению территории к Свердловской области. «Главой избран Морозов Глеб Михайлович. За него единогласно проголосовали все депутаты», — рассказали в администрации. За место главы округа с Морозовым боролся управляющий делами администрации Катайского района Курганской области Сергей Мартынов. Кроме них на конкурс никто не заявился. Морозов возглавляет округ с 2019 года. В прошлый раз его также единогласно поддержали депутаты. В 2022 году жители округа считали, что Катайск обделен вниманием региона, поэтому они хотели провести референдум по выходу из состава Курганской области и присоединению к Свердловской области, с которой граничит их округ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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