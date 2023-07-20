20 июля 2023
19 июля 2023

Курганцев стали чаще кусать животные

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский зоопарк. Москва, животные, писец, лисица, песец, полярная лиса, бешенство
В Курганской области почти на 18% выросло число укушенных животными жителей Фото:

В Курганской области за шесть месяцев к медикам обратились за помощью по поводу укусов животными на 17,9% больше жителей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Курганской области.

«За 6 месяцев 2023 года за медицинской помощью по поводу укусов животными обратились 1139 человек, что на 17,9% выше чем за аналогичный период 2022 года. Укусы дикими животными в 2023 году составляют 2% от общего количества», — указано на сайте ведомства.

Уточняется, что в области сохраняется сложная ситуация по заболеваемости бешенством животных. По данным ветеринарной службы наличие вируса бешенства подтверждено у двух лис, трех собак и трех животных из числа крупного рогатого скота. На сайте ведомства подчеркивается, что пункты неблагополучные по бешенству были зафиксированы не только в Юргамышском, Петуховском, Каргапольском, Притобольном, Мишкинском, Белозерском районах, но и в Кургане.

Ранее в двух районах Курганской области вводился карантин из-за бешенства. В зоне риска были село Большое гусиное, рабочий поселок Юргамыш и город Петухово. Об этом сообщалось в постановлении правительства региона.

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В Курганской области за шесть месяцев к медикам обратились за помощью по поводу укусов животными на 17,9% больше жителей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Курганской области. «За 6 месяцев 2023 года за медицинской помощью по поводу укусов животными обратились 1139 человек, что на 17,9% выше чем за аналогичный период 2022 года. Укусы дикими животными в 2023 году составляют 2% от общего количества», — указано на сайте ведомства. Уточняется, что в области сохраняется сложная ситуация по заболеваемости бешенством животных. По данным ветеринарной службы наличие вируса бешенства подтверждено у двух лис, трех собак и трех животных из числа крупного рогатого скота. На сайте ведомства подчеркивается, что пункты неблагополучные по бешенству были зафиксированы не только в Юргамышском, Петуховском, Каргапольском, Притобольном, Мишкинском, Белозерском районах, но и в Кургане. Ранее в двух районах Курганской области вводился карантин из-за бешенства. В зоне риска были село Большое гусиное, рабочий поселок Юргамыш и город Петухово. Об этом сообщалось в постановлении правительства региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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