В двух районах Курганской области ввели карантин из-за бешенства

16 апреля 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

Особая зона действует в радиусе 500 метров от эпизоотического очага Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В двух районах Курганской области ввели карантин из-за бешенства. В зоне риска оказались село, рабочий поселок и город, указано в постановлении правительства региона. «Установление ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству. <…> Объявить территорию города Петухово и территорию села Большое гусиное в Петуховском районе неблагополучными пунктами. Объявить территорию поселка Юргамыш в Юргамышском районе неблагополучным пунктом», — написано в документах, опубликованных на портале правовой информации. На указанных территориях запретили лечение восприимчивых к болезни животных, их ввоз, вывоз и отлов. Исключения составляют вакцинированные особи. Также был введен запрет на посещение населенных пунктов посторонними и проведение на месте ярмарок, выставок и других массовых мероприятий. В прошлом году на территории села Большой Камаган проводился комплекс ограничительных мероприятий из-за бешенства. Карантин сняли в феврале этого года.

В двух районах Курганской области ввели карантин из-за бешенства. В зоне риска оказались село, рабочий поселок и город, указано в постановлении правительства региона. «Установление ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству. <…> Объявить территорию города Петухово и территорию села Большое гусиное в Петуховском районе неблагополучными пунктами. Объявить территорию поселка Юргамыш в Юргамышском районе неблагополучным пунктом», — написано в документах, опубликованных на портале правовой информации. На указанных территориях запретили лечение восприимчивых к болезни животных, их ввоз, вывоз и отлов. Исключения составляют вакцинированные особи. Также был введен запрет на посещение населенных пунктов посторонними и проведение на месте ярмарок, выставок и других массовых мероприятий. В прошлом году на территории села Большой Камаган проводился комплекс ограничительных мероприятий из-за бешенства. Карантин сняли в феврале этого года.