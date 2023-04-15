15 апреля 2023
14 апреля 2023

В двух районах Курганской области ввели карантин из-за бешенства

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , зона карантина
Особая зона действует в радиусе 500 метров от эпизоотического очага Фото:

В двух районах Курганской области ввели карантин из-за бешенства. В зоне риска оказались село, рабочий поселок и город, указано в постановлении правительства региона.

«Установление ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству. <…> Объявить территорию города Петухово и территорию села Большое гусиное в Петуховском районе неблагополучными пунктами. Объявить территорию поселка Юргамыш в Юргамышском районе неблагополучным пунктом», — написано в документах, опубликованных на портале правовой информации.

На указанных территориях запретили лечение восприимчивых к болезни животных, их ввоз, вывоз и отлов. Исключения составляют вакцинированные особи. Также был введен запрет на посещение населенных пунктов посторонними и проведение на месте ярмарок, выставок и других массовых мероприятий.

В прошлом году на территории села Большой Камаган проводился комплекс ограничительных мероприятий из-за бешенства. Карантин сняли в феврале этого года.

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В двух районах Курганской области ввели карантин из-за бешенства. В зоне риска оказались село, рабочий поселок и город, указано в постановлении правительства региона. «Установление ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству. <…> Объявить территорию города Петухово и территорию села Большое гусиное в Петуховском районе неблагополучными пунктами. Объявить территорию поселка Юргамыш в Юргамышском районе неблагополучным пунктом», — написано в документах, опубликованных на портале правовой информации. На указанных территориях запретили лечение восприимчивых к болезни животных, их ввоз, вывоз и отлов. Исключения составляют вакцинированные особи. Также был введен запрет на посещение населенных пунктов посторонними и проведение на месте ярмарок, выставок и других массовых мероприятий. В прошлом году на территории села Большой Камаган проводился комплекс ограничительных мероприятий из-за бешенства. Карантин сняли в феврале этого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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