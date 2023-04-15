В двух районах Курганской области ввели карантин из-за бешенства. В зоне риска оказались село, рабочий поселок и город, указано в постановлении правительства региона.
«Установление ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству. <…> Объявить территорию города Петухово и территорию села Большое гусиное в Петуховском районе неблагополучными пунктами. Объявить территорию поселка Юргамыш в Юргамышском районе неблагополучным пунктом», — написано в документах, опубликованных на портале правовой информации.
На указанных территориях запретили лечение восприимчивых к болезни животных, их ввоз, вывоз и отлов. Исключения составляют вакцинированные особи. Также был введен запрет на посещение населенных пунктов посторонними и проведение на месте ярмарок, выставок и других массовых мероприятий.
В прошлом году на территории села Большой Камаган проводился комплекс ограничительных мероприятий из-за бешенства. Карантин сняли в феврале этого года.
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