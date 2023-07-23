Мэрия Кургана потратит миллионы на расчистку последствий пожаров

В Кургане на расчистку после пожаров потратят 9,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация города Кургана потратит более девяти миллионов рублей на расчистку и уборку последствий пожаров. Информация опубликована на портале «Росэлторг».

«Оказание транспортных услуг по расчистке и уборке территорий от последствий пожаров, образовавшихся в период введенного режима чрезвычайной ситуации на территории города Кургана. Начальная цена: 9 450 000 рублей», — указано в документе. Прием заявок на участие в аукционе принимаются до 27 июля.

Согласно контракту, подрядчик должен оказать транспортные услуги с использованием экскаватора-погрузчика, пяти самосвалов и фронтального погрузчика. Техника предоставляется вместе с экипажем, по заявке заказчика — МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана».

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в пострадавших от пожаров селах расчистили участки. Огонь уничтожил сотни домов и тысячи строений в деревне Логоушка, селе Юлдус и микрорайоне Смолино. Также от пожаров пострадали дачные дома в садовых товариществах.