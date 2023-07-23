23 июля 2023
22 июля 2023

Мэрия Кургана потратит миллионы на расчистку последствий пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, разбор здания, последствия пожара
В Кургане на расчистку после пожаров потратят 9,5 млн рублей Фото:

Администрация города Кургана потратит более девяти миллионов рублей на расчистку и уборку последствий пожаров. Информация опубликована на портале «Росэлторг».

«Оказание транспортных услуг по расчистке и уборке территорий от последствий пожаров, образовавшихся в период введенного режима чрезвычайной ситуации на территории города Кургана. Начальная цена: 9 450 000 рублей», — указано в документе. Прием заявок на участие в аукционе принимаются до 27 июля.

Согласно контракту, подрядчик должен оказать транспортные услуги с использованием экскаватора-погрузчика, пяти самосвалов и фронтального погрузчика. Техника предоставляется вместе с экипажем, по заявке заказчика — МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана».

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в пострадавших от пожаров селах расчистили участки. Огонь уничтожил сотни домов и тысячи строений в деревне Логоушка, селе Юлдус и микрорайоне Смолино. Также от пожаров пострадали дачные дома в садовых товариществах.

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Администрация города Кургана потратит более девяти миллионов рублей на расчистку и уборку последствий пожаров. Информация опубликована на портале «Росэлторг». «Оказание транспортных услуг по расчистке и уборке территорий от последствий пожаров, образовавшихся в период введенного режима чрезвычайной ситуации на территории города Кургана. Начальная цена: 9 450 000 рублей», — указано в документе. Прием заявок на участие в аукционе принимаются до 27 июля. Согласно контракту, подрядчик должен оказать транспортные услуги с использованием экскаватора-погрузчика, пяти самосвалов и фронтального погрузчика. Техника предоставляется вместе с экипажем, по заявке заказчика — МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана». Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в пострадавших от пожаров селах расчистили участки. Огонь уничтожил сотни домов и тысячи строений в деревне Логоушка, селе Юлдус и микрорайоне Смолино. Также от пожаров пострадали дачные дома в садовых товариществах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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