Мэр Кургана заявила, что в Смолино очистили почти две сотни участков погорельцев

31 мая 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

В Смолино очистили от завалов около двухсот участков погорельцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В сгоревшем курганском микрорайоне Смолино расчистили около двух сотен участков, которые пострадали из-за майских пожаров. Об этом сообщает глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Расчистка территорий, пострадавших от пожара, проводится по заявлениям собственников. В Смолино уже очистили от завалов 199 участков», — говорится в посте мэра Кургана. По словам Ситниковой, ведется очистка участков погорельцев на станции Камчиха и в садовых товариществах. К работам привлекается специализированная дорожная техника. Ранее URA.RU писало, что после пожаров в Смолино прибыли на расчистку завалов до 20 единиц техники, а также почти сотня волонтеров. В первые дни было вывезено больше 13 тысяч тонн мусора.

В сгоревшем курганском микрорайоне Смолино расчистили около двух сотен участков, которые пострадали из-за майских пожаров. Об этом сообщает глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Расчистка территорий, пострадавших от пожара, проводится по заявлениям собственников. В Смолино уже очистили от завалов 199 участков», — говорится в посте мэра Кургана. По словам Ситниковой, ведется очистка участков погорельцев на станции Камчиха и в садовых товариществах. К работам привлекается специализированная дорожная техника. Ранее URA.RU писало, что после пожаров в Смолино прибыли на расчистку завалов до 20 единиц техники, а также почти сотня волонтеров. В первые дни было вывезено больше 13 тысяч тонн мусора.