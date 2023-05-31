Мэр Кургана заявила, что в Смолино очистили почти две сотни участков погорельцев

В сгоревшем курганском микрорайоне Смолино расчистили около двух сотен участков, которые пострадали из-за майских пожаров. Об этом сообщает глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.
«Расчистка территорий, пострадавших от пожара, проводится по заявлениям собственников. В Смолино уже очистили от завалов 199 участков», — говорится в посте мэра Кургана.
По словам Ситниковой, ведется очистка участков погорельцев на станции Камчиха и в садовых товариществах. К работам привлекается специализированная дорожная техника.
Ранее URA.RU писало, что после пожаров в Смолино прибыли на расчистку завалов до 20 единиц техники, а также почти сотня волонтеров. В первые дни было вывезено больше 13 тысяч тонн мусора.
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