Мэр Кургана заявила, что в Смолино очистили почти две сотни участков погорельцев

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Смолино. Застройщики. Курган, сгоревшая машина, последствия пожара
В Смолино очистили от завалов около двухсот участков погорельцев Фото:

В сгоревшем курганском микрорайоне Смолино расчистили около двух сотен участков, которые пострадали из-за майских пожаров. Об этом сообщает глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«Расчистка территорий, пострадавших от пожара, проводится по заявлениям собственников. В Смолино уже очистили от завалов 199 участков», — говорится в посте мэра Кургана.

По словам Ситниковой, ведется очистка участков погорельцев на станции Камчиха и в садовых товариществах. К работам привлекается специализированная дорожная техника.

Ранее URA.RU писало, что после пожаров в Смолино прибыли на расчистку завалов до 20 единиц техники, а также почти сотня волонтеров. В первые дни было вывезено больше 13 тысяч тонн мусора.

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В сгоревшем курганском микрорайоне Смолино расчистили около двух сотен участков, которые пострадали из-за майских пожаров. Об этом сообщает глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Расчистка территорий, пострадавших от пожара, проводится по заявлениям собственников. В Смолино уже очистили от завалов 199 участков», — говорится в посте мэра Кургана. По словам Ситниковой, ведется очистка участков погорельцев на станции Камчиха и в садовых товариществах. К работам привлекается специализированная дорожная техника. Ранее URA.RU писало, что после пожаров в Смолино прибыли на расчистку завалов до 20 единиц техники, а также почти сотня волонтеров. В первые дни было вывезено больше 13 тысяч тонн мусора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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