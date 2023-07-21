Жители Салехарда собрали 330 кубометров мусора
Субботником в Салехарде (ЯНАО) открылась неделя экологии на Ямале. В масштабном мероприятии приняли участие 300 горожан. Глава города Алексей Титовский рассказал в соцсетях, что ямальцы собрали 22 самосвала мусора.
«Ликвидировано три несанкционированные свалки, вывезено более 330 кубометров мусора или 22 самосвала. 300 человек вышли на масштабный субботник, приуроченный к началу недели экологии на Ямале», — написал мэр в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что глава Салехарда Алексей Титовский принял участие в ликвидации 14 тонн мусора. Он предупредил, что в местах несанкционированных свалок будут установлены фотоловушки.
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