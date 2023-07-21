21 июля 2023
20 июля 2023

В Салехарде 300 жителей вышли на субботник и собрали 22 самосвала мусора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, мусор, свалка
Жители Салехарда собрали 330 кубометров мусора Фото:

Субботником в Салехарде (ЯНАО) открылась неделя экологии на Ямале. В масштабном мероприятии приняли участие 300 горожан. Глава города Алексей Титовский рассказал в соцсетях, что ямальцы собрали 22 самосвала мусора.

«Ликвидировано три несанкционированные свалки, вывезено более 330 кубометров мусора или 22 самосвала. 300 человек вышли на масштабный субботник, приуроченный к началу недели экологии на Ямале», — написал мэр в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что глава Салехарда Алексей Титовский принял участие в ликвидации 14 тонн мусора. Он предупредил, что в местах несанкционированных свалок будут установлены фотоловушки.

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Субботником в Салехарде (ЯНАО) открылась неделя экологии на Ямале. В масштабном мероприятии приняли участие 300 горожан. Глава города Алексей Титовский рассказал в соцсетях, что ямальцы собрали 22 самосвала мусора. «Ликвидировано три несанкционированные свалки, вывезено более 330 кубометров мусора или 22 самосвала. 300 человек вышли на масштабный субботник, приуроченный к началу недели экологии на Ямале», — написал мэр в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что глава Салехарда Алексей Титовский принял участие в ликвидации 14 тонн мусора. Он предупредил, что в местах несанкционированных свалок будут установлены фотоловушки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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