Задержанный в ЯНАО рецидивист пытался убить полицейского

24 июля 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

В ЯНАО причастный к убийству рецидивист напал на полицейского Фото: Анна Майорова © URA.RU В селе Овгорт Шурышкарского района ЯНАО задержанный за причастие к убийству односельчанина неоднократно судимый местный житель попытался убить полицейского карандашом. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В селе Овгорт 16 сентября 2022 года в частном доме обнаружено тело хозяина квартиры. Оперативной группой установлено лицо причастное к совершению преступления, будучи доставленным в участковый пункт полиции мужчина, схватив со стола карандаш, нанес им удар в область шеи сотруднику полиции», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. В ведомстве сообщают, что нападавший на сотрудника местный житель неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за убийство. Полицейскому удалось перехватить руку нападавшего, поэтому ему он избежал серьезных последствий для здоровья. В ходе расследования установлена причастность нападавшего к другим нападениям. В настоящее время дело направлено в суд.

В селе Овгорт Шурышкарского района ЯНАО задержанный за причастие к убийству односельчанина неоднократно судимый местный житель попытался убить полицейского карандашом. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В селе Овгорт 16 сентября 2022 года в частном доме обнаружено тело хозяина квартиры. Оперативной группой установлено лицо причастное к совершению преступления, будучи доставленным в участковый пункт полиции мужчина, схватив со стола карандаш, нанес им удар в область шеи сотруднику полиции», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. В ведомстве сообщают, что нападавший на сотрудника местный житель неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за убийство. Полицейскому удалось перехватить руку нападавшего, поэтому ему он избежал серьезных последствий для здоровья. В ходе расследования установлена причастность нападавшего к другим нападениям. В настоящее время дело направлено в суд.