23 июля 2023
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Задержанный в ЯНАО рецидивист пытался убить полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО причастный к убийству рецидивист напал на полицейского Фото:

В селе Овгорт Шурышкарского района ЯНАО задержанный за причастие к убийству односельчанина неоднократно судимый местный житель попытался убить полицейского карандашом. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«В селе Овгорт 16 сентября 2022 года в частном доме обнаружено тело хозяина квартиры. Оперативной группой установлено лицо причастное к совершению преступления, будучи доставленным в участковый пункт полиции мужчина, схватив со стола карандаш, нанес им удар в область шеи сотруднику полиции», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

В ведомстве сообщают, что нападавший на сотрудника местный житель неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за убийство. Полицейскому удалось перехватить руку нападавшего, поэтому ему он избежал серьезных последствий для здоровья.

В ходе расследования установлена причастность нападавшего к другим нападениям. В настоящее время дело направлено в суд.

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В селе Овгорт Шурышкарского района ЯНАО задержанный за причастие к убийству односельчанина неоднократно судимый местный житель попытался убить полицейского карандашом. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В селе Овгорт 16 сентября 2022 года в частном доме обнаружено тело хозяина квартиры. Оперативной группой установлено лицо причастное к совершению преступления, будучи доставленным в участковый пункт полиции мужчина, схватив со стола карандаш, нанес им удар в область шеи сотруднику полиции», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. В ведомстве сообщают, что нападавший на сотрудника местный житель неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за убийство. Полицейскому удалось перехватить руку нападавшего, поэтому ему он избежал серьезных последствий для здоровья. В ходе расследования установлена причастность нападавшего к другим нападениям. В настоящее время дело направлено в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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