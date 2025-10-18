Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

На Ямале произошел массовый сбой приложения каршеринга

19 октября 2025 в 03:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

На Ямале зафиксированы массовые сбои в работе сервиса краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль». Пользователи жалуются на невозможность открыть приложение и воспользоваться автомобилями. Информация о проблемах опубликована на сайте DownDetector. «Делимобиль — всплеск жалоб. Теги — не открывается, приложение», — сказано в telegram-канале «Детектор сбоев | DownDetector». Помимо Ямала, перебои в работе «Делимобиля» наблюдаются в Москве и Забайкальском крае. Значительный рост обращений отмечен в течение последних часов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал