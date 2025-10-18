На Ямале произошел массовый сбой приложения каршеринга

Срочная новость Фото: © URA.RU

На Ямале зафиксированы массовые сбои в работе сервиса краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль». Пользователи жалуются на невозможность открыть приложение и воспользоваться автомобилями. Информация о проблемах опубликована на сайте DownDetector. «Делимобиль — всплеск жалоб. Теги — не открывается, приложение», — сказано в telegram-канале «Детектор сбоев | DownDetector». Помимо Ямала, перебои в работе «Делимобиля» наблюдаются в Москве и Забайкальском крае. Значительный рост обращений отмечен в течение последних часов.