Задержан главный инженер ТЦ Москвы, где произошел прорыв трубы с кипятком

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, следственный комитет, последствия, ресторан
Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в ЧП в торговом центре Москвы Фото:

В ходе расследования уголовного дела, связанного с предоставлением небезопасных услуг, в торговом центре в Москве был задержан сотрудник, занимавший должность главного инженера. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.

«Задержан сотрудник, осуществляющий функции главного инженера в помещениях многофункционального торгово-развлекательного комплекса», — сообщается в telegram-канале СК. Там добавили, что в настоящее время вопрос о применении меры пресечения в отношении него будет рассмотрен и решен.

22 июля в торговом центре «Времена года» произошло ЧП. Одиннадцать человек были госпитализированы, а 55 требовали медицинской помощи. В результате происшествия погибло четыре человека. В московском ТЦ «Времена года», где произошел прорыв трубы с кипятком 22 июля, обнаружена опасная для человека концентрация аммиака, сообщает Mash.

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В ходе расследования уголовного дела, связанного с предоставлением небезопасных услуг, в торговом центре в Москве был задержан сотрудник, занимавший должность главного инженера. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «Задержан сотрудник, осуществляющий функции главного инженера в помещениях многофункционального торгово-развлекательного комплекса», — сообщается в telegram-канале СК. Там добавили, что в настоящее время вопрос о применении меры пресечения в отношении него будет рассмотрен и решен. 22 июля в торговом центре «Времена года» произошло ЧП. Одиннадцать человек были госпитализированы, а 55 требовали медицинской помощи. В результате происшествия погибло четыре человека. В московском ТЦ «Времена года», где произошел прорыв трубы с кипятком 22 июля, обнаружена опасная для человека концентрация аммиака, сообщает Mash.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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