Задержан главный инженер ТЦ Москвы, где произошел прорыв трубы с кипятком

24 июля 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в ЧП в торговом центре Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе расследования уголовного дела, связанного с предоставлением небезопасных услуг, в торговом центре в Москве был задержан сотрудник, занимавший должность главного инженера. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «Задержан сотрудник, осуществляющий функции главного инженера в помещениях многофункционального торгово-развлекательного комплекса», — сообщается в telegram-канале СК. Там добавили, что в настоящее время вопрос о применении меры пресечения в отношении него будет рассмотрен и решен. 22 июля в торговом центре «Времена года» произошло ЧП. Одиннадцать человек были госпитализированы, а 55 требовали медицинской помощи. В результате происшествия погибло четыре человека. В московском ТЦ «Времена года», где произошел прорыв трубы с кипятком 22 июля, обнаружена опасная для человека концентрация аммиака, сообщает Mash.

В ходе расследования уголовного дела, связанного с предоставлением небезопасных услуг, в торговом центре в Москве был задержан сотрудник, занимавший должность главного инженера. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «Задержан сотрудник, осуществляющий функции главного инженера в помещениях многофункционального торгово-развлекательного комплекса», — сообщается в telegram-канале СК. Там добавили, что в настоящее время вопрос о применении меры пресечения в отношении него будет рассмотрен и решен. 22 июля в торговом центре «Времена года» произошло ЧП. Одиннадцать человек были госпитализированы, а 55 требовали медицинской помощи. В результате происшествия погибло четыре человека. В московском ТЦ «Времена года», где произошел прорыв трубы с кипятком 22 июля, обнаружена опасная для человека концентрация аммиака, сообщает Mash.