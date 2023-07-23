Стало известно число пострадавших от прорыва кипятка в ТЦ Москвы

Shot: в результате прорыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве пострадали около 66 человек
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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, вентиль, труба
Из-за прорыва трубы с кипятком погибло четыре женщины Фото:

После прорыва трубы с кипятком в ТЦ Москвы «Времена года» были госпитализированы 11 человек. Медицинская помощь потребовалась еще примерно 55-ти людям. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

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«Публикуем полный список 11-ти госпитализированных после прорыва трубы с кипятком в ТЦ „Времена года“ в Москве. Все они — сотрудники магазина „Глобус Гурмэ“. Кроме них медицинская помощь без госпитализации потребовалась примерно 55-ти людям», — передают авторы канала. Ранее было известно о четырех погибших сотрудницах «Глобус Гурмэ».

Авария произошла 22 июля в торговом центре «Времена года». Тогда из-за прорыва трубы с кипятком оказались заблокированы в помещении предположительно около 20 человек. Сообщалось, что в момент ЧП в здании не сработала сигнализация.

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После прорыва трубы с кипятком в ТЦ Москвы «Времена года» были госпитализированы 11 человек. Медицинская помощь потребовалась еще примерно 55-ти людям. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Публикуем полный список 11-ти госпитализированных после прорыва трубы с кипятком в ТЦ „Времена года“ в Москве. Все они — сотрудники магазина „Глобус Гурмэ“. Кроме них медицинская помощь без госпитализации потребовалась примерно 55-ти людям», — передают авторы канала. Ранее было известно о четырех погибших сотрудницах «Глобус Гурмэ». Авария произошла 22 июля в торговом центре «Времена года». Тогда из-за прорыва трубы с кипятком оказались заблокированы в помещении предположительно около 20 человек. Сообщалось, что в момент ЧП в здании не сработала сигнализация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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