Стало известно число пострадавших от прорыва кипятка в ТЦ Москвы

После прорыва трубы с кипятком в ТЦ Москвы «Времена года» были госпитализированы 11 человек. Медицинская помощь потребовалась еще примерно 55-ти людям. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Публикуем полный список 11-ти госпитализированных после прорыва трубы с кипятком в ТЦ „Времена года“ в Москве. Все они — сотрудники магазина „Глобус Гурмэ“. Кроме них медицинская помощь без госпитализации потребовалась примерно 55-ти людям», — передают авторы канала. Ранее было известно о четырех погибших сотрудницах «Глобус Гурмэ».
Авария произошла 22 июля в торговом центре «Времена года». Тогда из-за прорыва трубы с кипятком оказались заблокированы в помещении предположительно около 20 человек. Сообщалось, что в момент ЧП в здании не сработала сигнализация.
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