Как изменятся правила призыва в России

Диапазон призывного возраста составит от 18 до 30 лет
Начиная с 1 января 2024 года, призывной возраст будет изменен на диапазон от 18 до 30 лет без переходного периода. URA.RU собрало всю информацию по тому, как в России проходил процесс изменения правил призыва.
- Законопроект, готовый к первому чтению, изначально предлагал поэтапное увеличение возраста призыва на военную службу. Согласно предложениям, в 2024 году призываться должны были граждане в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а с 2026 года — от 21 года до 30 лет.
- При рассмотрении поправок ко второму чтению, было принято решение установить призывной возраст с 18 до 30 лет. Нижний предел призывного возраста остается прежним, так как, по расхожему мнению, множество молодых людей хотят начать службу именно в 18 лет.
- Председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас высказали критику к принятому решению. Бондарев заявил, что поправка о возрасте призыва не была обсуждена сенаторами, и важно установить определенные границы для призывников. Глава комитета предложил, чтобы нижняя граница призывного возраста составляла 21 год, а верхняя — 30 лет, а также возможность вступления на военную службу с 18 лет по собственному желанию. Сенатор отметил, что целесообразно оставить верхнюю границу призывного возраста неизменной, чтобы сохранить пропорции и избежать искусственного продления призывного возраста. Утверждалось также, что увеличение верхнего порога призывного возраста до 30 лет связано с желанием увеличить численность призываемого контингента. Указывалось, что многие молодые люди в 21 год уже имеют семью и работу, что может стимулировать их уклонение от призыва.
- Законопроект об изменении возраста призыва был представлен в Государственную Думу 13 марта. В первом чтении указано, что граждане, достигшие 18 лет и желающие служить в армии до изменения возраста призыва, смогут это сделать. Законопроект, принятый в первом чтении 14 июня, предусматривает повышение нижней границы призывного возраста. Это позволяло исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для получения отсрочки, а также сократить финансовые затраты на медосвидетельствование призывников, обучающихся в общеобразовательных или профессиональных учебных заведениях.
Итоговое решение
- С 1 января 2024 года призывной возраст будет составлять от 18 до 30 лет. Изменение вступит в силу без переходного периода.
- Увеличение призывного возраста с 18 до 30 лет было осуществлено в связи с демографической ситуацией и целью обеспечить стабильное количество призывников. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов агентству «Интерфакс». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы выразили поддержку этим поправкам.
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