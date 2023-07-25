25 июля 2023

Поставщик скульптур для главного парка Кургана значительно сбил цену контракта

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна в городе. Курган, лето, прохожие, весна, фигура из топиария
Победитель аукциона на поставку топиарных фигур сбил стоимость контракта до 1 384 406 рублей Фото:

Цена контракта на поставку топиарных фигур для Центрального парка культуры и отдыха в Кургане снизилась более чем в 2 раза. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Победитель электронного аукциона — участник, заявке которого присвоен первый порядковый номер: участник с идентификационным номером 22, ценовое предложение которого составляет 1 384 406,72 рублей», — указано в протоколе подведения итогов аукциона. Начальная цена контракта составляла 3 136 840 рублей, что в 2,2 раза больше итоговой стоимости контракта.

По проекту контракта поставщик обязуется поставить топиарные фигуры в течение тридцати рабочих дней с даты заключения контракта. Фигуры будут собраны в парные композиции: «Семья медведей», «Семья бегемотов», «Семья улиток», «Две белочки» и другие.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЦПКиО Кургана власти ищут поставщика новых топиарных фигур. Конструкция скульптур включает усиленный антивандальный металлический каркас.

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Цена контракта на поставку топиарных фигур для Центрального парка культуры и отдыха в Кургане снизилась более чем в 2 раза. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Победитель электронного аукциона — участник, заявке которого присвоен первый порядковый номер: участник с идентификационным номером 22, ценовое предложение которого составляет 1 384 406,72 рублей», — указано в протоколе подведения итогов аукциона. Начальная цена контракта составляла 3 136 840 рублей, что в 2,2 раза больше итоговой стоимости контракта. По проекту контракта поставщик обязуется поставить топиарные фигуры в течение тридцати рабочих дней с даты заключения контракта. Фигуры будут собраны в парные композиции: «Семья медведей», «Семья бегемотов», «Семья улиток», «Две белочки» и другие. Ранее URA.RU сообщало, что в ЦПКиО Кургана власти ищут поставщика новых топиарных фигур. Конструкция скульптур включает усиленный антивандальный металлический каркас.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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