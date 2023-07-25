Поставщик скульптур для главного парка Кургана значительно сбил цену контракта

26 июля 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Победитель аукциона на поставку топиарных фигур сбил стоимость контракта до 1 384 406 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Цена контракта на поставку топиарных фигур для Центрального парка культуры и отдыха в Кургане снизилась более чем в 2 раза. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Победитель электронного аукциона — участник, заявке которого присвоен первый порядковый номер: участник с идентификационным номером 22, ценовое предложение которого составляет 1 384 406,72 рублей», — указано в протоколе подведения итогов аукциона. Начальная цена контракта составляла 3 136 840 рублей, что в 2,2 раза больше итоговой стоимости контракта. По проекту контракта поставщик обязуется поставить топиарные фигуры в течение тридцати рабочих дней с даты заключения контракта. Фигуры будут собраны в парные композиции: «Семья медведей», «Семья бегемотов», «Семья улиток», «Две белочки» и другие. Ранее URA.RU сообщало, что в ЦПКиО Кургана власти ищут поставщика новых топиарных фигур. Конструкция скульптур включает усиленный антивандальный металлический каркас.

Цена контракта на поставку топиарных фигур для Центрального парка культуры и отдыха в Кургане снизилась более чем в 2 раза. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Победитель электронного аукциона — участник, заявке которого присвоен первый порядковый номер: участник с идентификационным номером 22, ценовое предложение которого составляет 1 384 406,72 рублей», — указано в протоколе подведения итогов аукциона. Начальная цена контракта составляла 3 136 840 рублей, что в 2,2 раза больше итоговой стоимости контракта. По проекту контракта поставщик обязуется поставить топиарные фигуры в течение тридцати рабочих дней с даты заключения контракта. Фигуры будут собраны в парные композиции: «Семья медведей», «Семья бегемотов», «Семья улиток», «Две белочки» и другие. Ранее URA.RU сообщало, что в ЦПКиО Кургана власти ищут поставщика новых топиарных фигур. Конструкция скульптур включает усиленный антивандальный металлический каркас.