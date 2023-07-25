Поставщик скульптур для главного парка Кургана значительно сбил цену контракта

Цена контракта на поставку топиарных фигур для Центрального парка культуры и отдыха в Кургане снизилась более чем в 2 раза. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
«Победитель электронного аукциона — участник, заявке которого присвоен первый порядковый номер: участник с идентификационным номером 22, ценовое предложение которого составляет 1 384 406,72 рублей», — указано в протоколе подведения итогов аукциона. Начальная цена контракта составляла 3 136 840 рублей, что в 2,2 раза больше итоговой стоимости контракта.
По проекту контракта поставщик обязуется поставить топиарные фигуры в течение тридцати рабочих дней с даты заключения контракта. Фигуры будут собраны в парные композиции: «Семья медведей», «Семья бегемотов», «Семья улиток», «Две белочки» и другие.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЦПКиО Кургана власти ищут поставщика новых топиарных фигур. Конструкция скульптур включает усиленный антивандальный металлический каркас.
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