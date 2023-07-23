В главный парк Кургана власти закупают новые топиарии

24 июля 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

В курганском ЦПКиО власти планируют установить новые топиарные фигуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти ищут поставщика топиарных фигур для центрального парка культуры и отдыха. Об этом URA.RU стало известно на сайте госзакупок. «В объект закупки входит поставка заказчику топиарных фигур согласно спецификации товара, погрузо-разгрузочные работы», — указано в технической документации закупки. Начальная цена контракта превышает 3 млн рублей. Планируется установить несколько топиарных композиций на территории парка. Например, пару бегемотов — большого и маленького, двух медведей, улиток, белок, лошадей, запряженных в карету, и другие фигуры. В документе уточняется, что конструкция скульптур будет включать в себя антивандальный металлический каркас. Для усиления антивандальных свойств каркас покроют стекловолокном или стеклопластиком. Срок гарантии таких фигур, согласно техническому заданию, составит год.



Ранее URA.RU писало, что в курганском Центральном парке культуры и отдыха установлен топиарий в виде надписи «ЦПКиО». Фигура была установлена на месте вырубленных деревьев.

Курганские власти ищут поставщика топиарных фигур для центрального парка культуры и отдыха. Об этом URA.RU стало известно на сайте госзакупок. «В объект закупки входит поставка заказчику топиарных фигур согласно спецификации товара, погрузо-разгрузочные работы», — указано в технической документации закупки. Начальная цена контракта превышает 3 млн рублей. Планируется установить несколько топиарных композиций на территории парка. Например, пару бегемотов — большого и маленького, двух медведей, улиток, белок, лошадей, запряженных в карету, и другие фигуры. В документе уточняется, что конструкция скульптур будет включать в себя антивандальный металлический каркас. Для усиления антивандальных свойств каркас покроют стекловолокном или стеклопластиком. Срок гарантии таких фигур, согласно техническому заданию, составит год. Ранее URA.RU писало, что в курганском Центральном парке культуры и отдыха установлен топиарий в виде надписи «ЦПКиО». Фигура была установлена на месте вырубленных деревьев.