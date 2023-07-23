В главный парк Кургана власти закупают новые топиарии

Курганские власти ищут поставщика топиарных фигур для центрального парка культуры и отдыха. Об этом URA.RU стало известно на сайте госзакупок.
«В объект закупки входит поставка заказчику топиарных фигур согласно спецификации товара, погрузо-разгрузочные работы», — указано в технической документации закупки. Начальная цена контракта превышает 3 млн рублей.
Планируется установить несколько топиарных композиций на территории парка. Например, пару бегемотов — большого и маленького, двух медведей, улиток, белок, лошадей, запряженных в карету, и другие фигуры. В документе уточняется, что конструкция скульптур будет включать в себя антивандальный металлический каркас. Для усиления антивандальных свойств каркас покроют стекловолокном или стеклопластиком. Срок гарантии таких фигур, согласно техническому заданию, составит год.
Ранее URA.RU писало, что в курганском Центральном парке культуры и отдыха установлен топиарий в виде надписи «ЦПКиО». Фигура была установлена на месте вырубленных деревьев.
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