23 июля 2023

В главный парк Кургана власти закупают новые топиарии

© Служба новостей «URA.RU»
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Место застройки пятизвездочной гостиницы по улице Куйбышева. Курган , улица куйбышева, топиарные фигуры, сквер, топиарий
В курганском ЦПКиО власти планируют установить новые топиарные фигуры Фото:

Курганские власти ищут поставщика топиарных фигур для центрального парка культуры и отдыха. Об этом URA.RU стало известно на сайте госзакупок.

«В объект закупки входит поставка заказчику топиарных фигур согласно спецификации товара, погрузо-разгрузочные работы», — указано в технической документации закупки. Начальная цена контракта превышает 3 млн рублей.

Планируется установить несколько топиарных композиций на территории парка. Например, пару бегемотов — большого и маленького, двух медведей, улиток, белок, лошадей, запряженных в карету, и другие фигуры. В документе уточняется, что конструкция скульптур будет включать в себя антивандальный металлический каркас. Для усиления антивандальных свойств каркас покроют стекловолокном или стеклопластиком. Срок гарантии таких фигур, согласно техническому заданию, составит год.

Ранее URA.RU писало, что в курганском Центральном парке культуры и отдыха установлен топиарий в виде надписи «ЦПКиО». Фигура была установлена на месте вырубленных деревьев.

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Курганские власти ищут поставщика топиарных фигур для центрального парка культуры и отдыха. Об этом URA.RU стало известно на сайте госзакупок. «В объект закупки входит поставка заказчику топиарных фигур согласно спецификации товара, погрузо-разгрузочные работы», — указано в технической документации закупки. Начальная цена контракта превышает 3 млн рублей. Планируется установить несколько топиарных композиций на территории парка. Например, пару бегемотов — большого и маленького, двух медведей, улиток, белок, лошадей, запряженных в карету, и другие фигуры. В документе уточняется, что конструкция скульптур будет включать в себя антивандальный металлический каркас. Для усиления антивандальных свойств каркас покроют стекловолокном или стеклопластиком. Срок гарантии таких фигур, согласно техническому заданию, составит год. Ранее URA.RU писало, что в курганском Центральном парке культуры и отдыха установлен топиарий в виде надписи «ЦПКиО». Фигура была установлена на месте вырубленных деревьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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