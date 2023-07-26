ФСБ вскрыла масштабную коррупционную схему в Росгвардии

Должностные лица Росгвардии обманули государство на 200 млн рублей
ФСБ России вместе с Собственной безопасностью Росгвардии вскрыла масштабную коррупционную схему высокопоставленных росгвардейцев по закупке комплексов разминирования «Аракс». Ущерб государственному бюджету составил более 200 миллионов рублей, сообщил депутат Государственной Думы России Александр Хинштйен в своем telegram-канале.
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