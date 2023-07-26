ФСБ вскрыла масштабную коррупционную схему в Росгвардии

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Должностные лица Росгвардии обманули государство на 200 млн рублей Фото:

ФСБ России вместе с Собственной безопасностью Росгвардии вскрыла масштабную коррупционную схему высокопоставленных росгвардейцев по закупке комплексов разминирования «Аракс». Ущерб государственному бюджету составил более 200 миллионов рублей, сообщил депутат Государственной Думы России Александр Хинштйен в своем telegram-канале.

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ФСБ России вместе с Собственной безопасностью Росгвардии вскрыла масштабную коррупционную схему высокопоставленных росгвардейцев по закупке комплексов разминирования «Аракс». Ущерб государственному бюджету составил более 200 миллионов рублей, сообщил депутат Государственной Думы России Александр Хинштйен в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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