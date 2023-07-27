Бастрыкину доложат о нападении собаки на малолетнего ребенка в Курганской области

28 июля 2023 в 02:33 Размер текста - 17 +

После нападения животного девочка попала в больницу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении собаки на восьмилетнюю девочку в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил и. о. руководителя СУ СК РФ по Курганской области Григорию Казеко представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки — о его результатах», — указано в ведомственном telegram-канале. Нападение собаки произошло вблизи детского сада в поселке Каргаполье вечером 23 июля. Пострадавшая с многочисленными ранами была госпитализирована в ближайшее медучреждение. Ранее в Роспотребнадзоре констатировали, что участились случаи нападения животных на курганцев. За шесть месяцев этого года в медицинские организации по поводу укусов обратилось на 17,9% больше жителей, чем за аналогичный период прошлого года.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении собаки на восьмилетнюю девочку в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил и. о. руководителя СУ СК РФ по Курганской области Григорию Казеко представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки — о его результатах», — указано в ведомственном telegram-канале. Нападение собаки произошло вблизи детского сада в поселке Каргаполье вечером 23 июля. Пострадавшая с многочисленными ранами была госпитализирована в ближайшее медучреждение. Ранее в Роспотребнадзоре констатировали, что участились случаи нападения животных на курганцев. За шесть месяцев этого года в медицинские организации по поводу укусов обратилось на 17,9% больше жителей, чем за аналогичный период прошлого года.