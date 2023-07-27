27 июля 2023
26 июля 2023

Бастрыкину доложат о нападении собаки на малолетнего ребенка в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Собачий питомник. Хаски-центр «Аквилон». Челябинск, собака, сибирский хаски
После нападения животного девочка попала в больницу (архивное фото) Фото:

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении собаки на восьмилетнюю девочку в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил и. о. руководителя СУ СК РФ по Курганской области Григорию Казеко представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки — о его результатах», — указано в ведомственном telegram-канале.

Нападение собаки произошло вблизи детского сада в поселке Каргаполье вечером 23 июля. Пострадавшая с многочисленными ранами была госпитализирована в ближайшее медучреждение.

Ранее в Роспотребнадзоре констатировали, что участились случаи нападения животных на курганцев. За шесть месяцев этого года в медицинские организации по поводу укусов обратилось на 17,9% больше жителей, чем за аналогичный период прошлого года.

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Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении собаки на восьмилетнюю девочку в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил и. о. руководителя СУ СК РФ по Курганской области Григорию Казеко представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки — о его результатах», — указано в ведомственном telegram-канале. Нападение собаки произошло вблизи детского сада в поселке Каргаполье вечером 23 июля. Пострадавшая с многочисленными ранами была госпитализирована в ближайшее медучреждение. Ранее в Роспотребнадзоре констатировали, что участились случаи нападения животных на курганцев. За шесть месяцев этого года в медицинские организации по поводу укусов обратилось на 17,9% больше жителей, чем за аналогичный период прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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