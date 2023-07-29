Торговый комплекс расположен на оживленной улице в Коркино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Коркино (Челябинская область) выставили на продажу торговый центр «Аллея» за 120 миллионов рублей с долгосрочными арендаторами. Информация об этом размещена на сайте объявлений.

«Продается торговый комплекс „Аллея“, находящийся на оживленной улице города Коркино. Общая площадь (GLA) — 3850 м2», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что торговый комплекс расположен по улице Цвиллинга, 1А. Стоимость объекта — 120 000 000 рублей. Ежемесячная суммарная арендная плата после взносов за коммунальные услуги составляет 1 300 000 рублей.

В числе действующих арендаторов — аптека Вита, пекарня «Румяный каравай», швейный цех, Первый гипермаркет мебели, DNS и «Эльдорадо», Эконом Маркет и другие. Договоры аренды с ними заключены на 10 лет. Также есть свободный арендный потенциал площадью 670 квадратных метров на цокольном этаже. Как уточняется в объявлении, капитальный ремонт здания был сделан в 2019 году. Продавец также согласен на торг.

Ранее в Челябинске выставили на продажу торговый комплекс «Зеленый» площадью 5750 квадратных метров за 230 миллионов рублей. В здании есть торговые и складские площади, офисные помещения. Площади занимают арендаторы: магазины «Светофор», Fix Price, секонд-хенд «Кипарис» и другие.

Торговый комплекс находится в Коркино по улице Цвиллинга Скрин с сайта объявлений «Авито»

В числе постоянных арендаторов — пекарня Скрин с сайта объявлений «Авито»