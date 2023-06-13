В Челябинске продается торговый комплекс «Зеленый» площадью 5750 квадратных метров за 230 млн рублей. Информация об этом появилась на популярном сервисе объявлений.
«В центре города продается трехэтажный торговый комплекс площадью 5 750 квадратных метров на улице Кирова, дом 62. В здании есть торговые и складские площади, офисные помещения. Площади занимают арендаторы: магазины „Светофор“, Fix Price, секонд-хенд „Кипарис“ и другие», — указано в объявлении на сайте «Авито».
Строение продается вместе с земельным участком, находящимся в собственности, площадью 6 722 квадратных метров. На территории есть парковка на 200 мест. Отдельно от здания стоят киоски и капитальные строения разного назначения.
Торговый комплекс находится в центре Челябинска
Скрин: сайт объявлений Avito
Торговый комплекс «Зеленый» продается за 230 млн рублей
Скрин: сайт объявлений Avito
На территории находятся торговые павильоны, киоски, парковка и капитальные строения разного назначения
В Челябинске продается торговый комплекс «Зеленый» площадью 5750 квадратных метров за 230 млн рублей. Информация об этом появилась на популярном сервисе объявлений. «В центре города продается трехэтажный торговый комплекс площадью 5 750 квадратных метров на улице Кирова, дом 62. В здании есть торговые и складские площади, офисные помещения. Площади занимают арендаторы: магазины „Светофор“, Fix Price, секонд-хенд „Кипарис“ и другие», — указано в объявлении на сайте «Авито». Строение продается вместе с земельным участком, находящимся в собственности, площадью 6 722 квадратных метров. На территории есть парковка на 200 мест. Отдельно от здания стоят киоски и капитальные строения разного назначения.