В Челябинске выставили на продажу торговый комплекс за 230 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, трк
Торговый комплекс занимают арендаторы: «Светофор», Fix Price, «Кипарис» и другие Фото:

В Челябинске продается торговый комплекс «Зеленый» площадью 5750 квадратных метров за 230 млн рублей. Информация об этом появилась на популярном сервисе объявлений.

«В центре города продается трехэтажный торговый комплекс площадью 5 750 квадратных метров на улице Кирова, дом 62. В здании есть торговые и складские площади, офисные помещения. Площади занимают арендаторы: магазины „Светофор“, Fix Price, секонд-хенд „Кипарис“ и другие», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Строение продается вместе с земельным участком, находящимся в собственности, площадью 6 722 квадратных метров. На территории есть парковка на 200 мест. Отдельно от здания стоят киоски и капитальные строения разного назначения.

Торговый комплекс находится в центре Челябинска
Торговый комплекс находится в центре Челябинска
Торговый комплекс «Зеленый» продается за 230 млн рублей
Торговый комплекс «Зеленый» продается за 230 млн рублей
На территории находятся торговые павильоны, киоски, парковка и капитальные строения разного назначения
На территории находятся торговые павильоны, киоски, парковка и капитальные строения разного назначения

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске продается торговый комплекс «Зеленый» площадью 5750 квадратных метров за 230 млн рублей. Информация об этом появилась на популярном сервисе объявлений. «В центре города продается трехэтажный торговый комплекс площадью 5 750 квадратных метров на улице Кирова, дом 62. В здании есть торговые и складские площади, офисные помещения. Площади занимают арендаторы: магазины „Светофор“, Fix Price, секонд-хенд „Кипарис“ и другие», — указано в объявлении на сайте «Авито». Строение продается вместе с земельным участком, находящимся в собственности, площадью 6 722 квадратных метров. На территории есть парковка на 200 мест. Отдельно от здания стоят киоски и капитальные строения разного назначения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...