В Челябинске выставили на продажу торговый комплекс за 230 млн рублей. Скрин

13 июня 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Торговый комплекс занимают арендаторы: «Светофор», Fix Price, «Кипарис» и другие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске продается торговый комплекс «Зеленый» площадью 5750 квадратных метров за 230 млн рублей. Информация об этом появилась на популярном сервисе объявлений. «В центре города продается трехэтажный торговый комплекс площадью 5 750 квадратных метров на улице Кирова, дом 62. В здании есть торговые и складские площади, офисные помещения. Площади занимают арендаторы: магазины „Светофор“, Fix Price, секонд-хенд „Кипарис“ и другие», — указано в объявлении на сайте «Авито». Строение продается вместе с земельным участком, находящимся в собственности, площадью 6 722 квадратных метров. На территории есть парковка на 200 мест. Отдельно от здания стоят киоски и капитальные строения разного назначения. Торговый комплекс находится в центре Челябинска Скрин: сайт объявлений Avito Торговый комплекс «Зеленый» продается за 230 млн рублей Скрин: сайт объявлений Avito На территории находятся торговые павильоны, киоски, парковка и капитальные строения разного назначения Скрин: сайт объявлений Avito

В Челябинске продается торговый комплекс «Зеленый» площадью 5750 квадратных метров за 230 млн рублей. Информация об этом появилась на популярном сервисе объявлений. «В центре города продается трехэтажный торговый комплекс площадью 5 750 квадратных метров на улице Кирова, дом 62. В здании есть торговые и складские площади, офисные помещения. Площади занимают арендаторы: магазины „Светофор“, Fix Price, секонд-хенд „Кипарис“ и другие», — указано в объявлении на сайте «Авито». Строение продается вместе с земельным участком, находящимся в собственности, площадью 6 722 квадратных метров. На территории есть парковка на 200 мест. Отдельно от здания стоят киоски и капитальные строения разного назначения.