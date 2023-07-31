На экс-главу правительства Красноярского края завели уголовное дело

На бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Уголовное дело в отношении экс-председателя Правительства края о превышении должностных полномочий при строительстве метрополитена поступило к прокурору края для решения вопроса о направлении в суд», — заявили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канале красноярской прокуратуры.
Уточняется, что его также обвинили в воспрепятствовании предпринимательской деятельности. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о том, достаточно ли доказательств по уголовному делу.
На бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Уголовное дело в отношении экс-председателя Правительства края о превышении должностных полномочий при строительстве метрополитена поступило к прокурору края для решения вопроса о направлении в суд», — заявили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канале красноярской прокуратуры. Уточняется, что его также обвинили в воспрепятствовании предпринимательской деятельности. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о том, достаточно ли доказательств по уголовному делу.