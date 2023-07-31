На экс-главу правительства Красноярского края завели уголовное дело

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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , уголовное дело, прокурор, гособвинитель, суд, судебное засдеание
Вопрос о достаточности доказательств по делу Лапшина рассмотрят в ближайшее время Фото:

На бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Уголовное дело в отношении экс-председателя Правительства края о превышении должностных полномочий при строительстве метрополитена поступило к прокурору края для решения вопроса о направлении в суд», — заявили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канале красноярской прокуратуры.

Уточняется, что его также обвинили в воспрепятствовании предпринимательской деятельности. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о том, достаточно ли доказательств по уголовному делу.

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На бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Уголовное дело в отношении экс-председателя Правительства края о превышении должностных полномочий при строительстве метрополитена поступило к прокурору края для решения вопроса о направлении в суд», — заявили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канале красноярской прокуратуры. Уточняется, что его также обвинили в воспрепятствовании предпринимательской деятельности. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о том, достаточно ли доказательств по уголовному делу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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