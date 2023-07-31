Госдеп подтвердил начало переговоров с Украиной по гарантиям безопасности

31 июля 2023 в 23:16 Размер текста - 17 +

США не анонсируют, какие гарантии представят Украине после переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU США и Украина начнут переговоры о предоставлении гарантий безопасности Киеву. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. «Переговоры начнутся на этой неделе», — говорится в заявлении Миллера, опубликованном на официальном сайте Белого дома. Представитель Госдепа уточнил, что переговоры будут проводиться в формате видеоконференции. Делегацию с американской стороны возглавит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Также США пока что не анонсируют, какие гарантии будут представлены Украине после переговоров, но они касаются оборонных обязательств, заявили в Белом доме. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут следить за переговорами США и Украины. По словам Пескова, Запад продолжит заниматься безопасностью Киева в ущерб безопасности России.

США и Украина начнут переговоры о предоставлении гарантий безопасности Киеву. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. «Переговоры начнутся на этой неделе», — говорится в заявлении Миллера, опубликованном на официальном сайте Белого дома. Представитель Госдепа уточнил, что переговоры будут проводиться в формате видеоконференции. Делегацию с американской стороны возглавит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Также США пока что не анонсируют, какие гарантии будут представлены Украине после переговоров, но они касаются оборонных обязательств, заявили в Белом доме. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут следить за переговорами США и Украины. По словам Пескова, Запад продолжит заниматься безопасностью Киева в ущерб безопасности России.