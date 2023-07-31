Госдеп подтвердил начало переговоров с Украиной по гарантиям безопасности

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США не анонсируют, какие гарантии представят Украине после переговоров Фото:

США и Украина начнут переговоры о предоставлении гарантий безопасности Киеву. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Переговоры начнутся на этой неделе», — говорится в заявлении Миллера, опубликованном на официальном сайте Белого дома. Представитель Госдепа уточнил, что переговоры будут проводиться в формате видеоконференции.

Делегацию с американской стороны возглавит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Также США пока что не анонсируют, какие гарантии будут представлены Украине после переговоров, но они касаются оборонных обязательств, заявили в Белом доме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут следить за переговорами США и Украины. По словам Пескова, Запад продолжит заниматься безопасностью Киева в ущерб безопасности России.

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США и Украина начнут переговоры о предоставлении гарантий безопасности Киеву. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. «Переговоры начнутся на этой неделе», — говорится в заявлении Миллера, опубликованном на официальном сайте Белого дома. Представитель Госдепа уточнил, что переговоры будут проводиться в формате видеоконференции. Делегацию с американской стороны возглавит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Также США пока что не анонсируют, какие гарантии будут представлены Украине после переговоров, но они касаются оборонных обязательств, заявили в Белом доме. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут следить за переговорами США и Украины. По словам Пескова, Запад продолжит заниматься безопасностью Киева в ущерб безопасности России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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