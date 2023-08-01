Челябинское село атаковали соколы

Село Григорьевка в Каслинском районе (Челябинская область) атаковали соколы. Как URA.RU рассказали жители населенного пункта, люди столкнулись с нападением на домашних животных.
«Факты нападения на домашних животных были, у меня курицу украли. Но соколы — птицы дикие. За сохранность имущества ответственность несут хозяева. В администрацию поселка обращений о столкновениях не поступало», — отметила URA.RU глава поселения Ирина Веречинова.
Соколы здесь жили всегда, но в последние год популяция увеличилась. Данное обстоятельство играет также и положительную роль. Хищники помогают бороться с садово-огородными вредителями.
«Соколы питаются грачами, сусликами, зайцами. В садах этой живности много: есть кормовая база. В основном соколы помогают сокращать вредителей, но некоторые просто так не сдаются. Мы сами видели, как крупный заяц упорно боролся с налетевшей птицей и смог в итоге от нее отбиться», — рассказала URA.RU основательница «Григорьевских садов» Ольга Сегаль.
Кроме соколиных, стало много филинов. Кормом для этих птиц тоже являются мелкие животные. Жителей и гостей поселения теперь предупреждают: если в хозяйстве имеются кошки и небольшие собаки, на открытых пространствах, где может налететь сокол, зверят следует держать при себе. Даже вождение на поводке не может быть гарантией сохранности питомца.
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