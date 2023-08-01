Челябинское село атаковали соколы

Челябинское село Григорьевку атаковали расплодившиеся соколы

02 августа 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Хищников в Григорьевке прибавилось в последние несколько лет Фото: Московец Илья © URA.RU Село Григорьевка в Каслинском районе (Челябинская область) атаковали соколы. Как URA.RU рассказали жители населенного пункта, люди столкнулись с нападением на домашних животных. «Факты нападения на домашних животных были, у меня курицу украли. Но соколы — птицы дикие. За сохранность имущества ответственность несут хозяева. В администрацию поселка обращений о столкновениях не поступало», — отметила URA.RU глава поселения Ирина Веречинова. Соколы здесь жили всегда, но в последние год популяция увеличилась. Данное обстоятельство играет также и положительную роль. Хищники помогают бороться с садово-огородными вредителями. «Соколы питаются грачами, сусликами, зайцами. В садах этой живности много: есть кормовая база. В основном соколы помогают сокращать вредителей, но некоторые просто так не сдаются. Мы сами видели, как крупный заяц упорно боролся с налетевшей птицей и смог в итоге от нее отбиться», — рассказала URA.RU основательница «Григорьевских садов» Ольга Сегаль. Кроме соколиных, стало много филинов. Кормом для этих птиц тоже являются мелкие животные. Жителей и гостей поселения теперь предупреждают: если в хозяйстве имеются кошки и небольшие собаки, на открытых пространствах, где может налететь сокол, зверят следует держать при себе. Даже вождение на поводке не может быть гарантией сохранности питомца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Село Григорьевка в Каслинском районе (Челябинская область) атаковали соколы. Как URA.RU рассказали жители населенного пункта, люди столкнулись с нападением на домашних животных. «Факты нападения на домашних животных были, у меня курицу украли. Но соколы — птицы дикие. За сохранность имущества ответственность несут хозяева. В администрацию поселка обращений о столкновениях не поступало», — отметила URA.RU глава поселения Ирина Веречинова. Соколы здесь жили всегда, но в последние год популяция увеличилась. Данное обстоятельство играет также и положительную роль. Хищники помогают бороться с садово-огородными вредителями. «Соколы питаются грачами, сусликами, зайцами. В садах этой живности много: есть кормовая база. В основном соколы помогают сокращать вредителей, но некоторые просто так не сдаются. Мы сами видели, как крупный заяц упорно боролся с налетевшей птицей и смог в итоге от нее отбиться», — рассказала URA.RU основательница «Григорьевских садов» Ольга Сегаль. Кроме соколиных, стало много филинов. Кормом для этих птиц тоже являются мелкие животные. Жителей и гостей поселения теперь предупреждают: если в хозяйстве имеются кошки и небольшие собаки, на открытых пространствах, где может налететь сокол, зверят следует держать при себе. Даже вождение на поводке не может быть гарантией сохранности питомца.