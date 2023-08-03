«Ведомости»: Минфин примет решение, после которого водка станет дешевле 04 августа 2023 в 03:47 Размер текста - 17 + В России собираются снизить цены на этиловый спирт Фото: Александр Мамаев © URA.RU Минфин РФ собирается снизить минимальную цену на этиловый спирт из пищевого сырья с 68 до 55 рублей за один литр. По мнению источников, знакомых с алкогольных рынком, это приведет к снижению себестоимости производства водки. «Уменьшение минимальной цены на этиловый спирт приведет к снижению себестоимости производства водки. В частности, <…> такая мера позволит поддержать крупных производителей», — пояснили источники, передают «Ведомости». Экономия от снижения цены на закупку спирта позволит компенсировать рост стоимости комплектующих, зависимых от курса валют (бумага, укупорочные средства и т. д.). Она также частично покроет затраты изготовителей после повышения акциза, которое запланировано на начало следующего года. При этом уровень розничных цен существенно не изменится, считают собеседники издания. Ранее Госдума одобрила индексацию ставок акцизов на крепкий алкоголь. В 2024 году повышение составит 5%, в 2025 и 2026 годах — 4%. Минфин РФ собирается снизить минимальную цену на этиловый спирт из пищевого сырья с 68 до 55 рублей за один литр. По мнению источников, знакомых с алкогольных рынком, это приведет к снижению себестоимости производства водки. «Уменьшение минимальной цены на этиловый спирт приведет к снижению себестоимости производства водки. В частности, <…> такая мера позволит поддержать крупных производителей», — пояснили источники, передают «Ведомости». Экономия от снижения цены на закупку спирта позволит компенсировать рост стоимости комплектующих, зависимых от курса валют (бумага, укупорочные средства и т. д.). Она также частично покроет затраты изготовителей после повышения акциза, которое запланировано на начало следующего года. При этом уровень розничных цен существенно не изменится, считают собеседники издания. Ранее Госдума одобрила индексацию ставок акцизов на крепкий алкоголь. В 2024 году повышение составит 5%, в 2025 и 2026 годах — 4%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям