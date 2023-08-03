03 августа 2023

Истребители ВС РФ получат ракеты, опережающие разработки США на 10 лет

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Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, бомбардировщик, самолет, су-57
Ракеты малой дальности пятого поколения разработаны для Су-57 Фото:

Российские разработчики создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2 для истребителей Су-57, которые опережают американские аналоги на 10 лет. Ракеты поступят на вооружение российской армии в ближайшее время, сообщили в Государственном машиностроительном конструкторском бюро «Вымпел» (ГосМБК «Вымпел»).

«Впервые в ракетах малой дальности используется инерциальная система управления. […] Новая ракета может поражать цели на всех ракурсах. Разработки ракет „воздух-воздух“ пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет», — говорится в журнале «Арсенал Отечества».

Испытания новых ракет уже проведены. В ближайшее время они поступят на вооружение, обещают разработчики.

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Российские разработчики создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2 для истребителей Су-57, которые опережают американские аналоги на 10 лет. Ракеты поступят на вооружение российской армии в ближайшее время, сообщили в Государственном машиностроительном конструкторском бюро «Вымпел» (ГосМБК «Вымпел»). «Впервые в ракетах малой дальности используется инерциальная система управления. […] Новая ракета может поражать цели на всех ракурсах. Разработки ракет „воздух-воздух“ пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет», — говорится в журнале «Арсенал Отечества». Испытания новых ракет уже проведены. В ближайшее время они поступят на вооружение, обещают разработчики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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