Истребители ВС РФ получат ракеты, опережающие разработки США на 10 лет

Российские разработчики создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2 для истребителей Су-57, которые опережают американские аналоги на 10 лет. Ракеты поступят на вооружение российской армии в ближайшее время, сообщили в Государственном машиностроительном конструкторском бюро «Вымпел» (ГосМБК «Вымпел»).
«Впервые в ракетах малой дальности используется инерциальная система управления. […] Новая ракета может поражать цели на всех ракурсах. Разработки ракет „воздух-воздух“ пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет», — говорится в журнале «Арсенал Отечества».
Испытания новых ракет уже проведены. В ближайшее время они поступят на вооружение, обещают разработчики.
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