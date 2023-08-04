Турчак объявил кандидатов в губернаторы новых регионов

Турчак: Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо рассматриваются на должность глав новых регионов РФ
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Митинг на Красной площади в поддержку присоединения новых территорий к РФ. Москва, митинг, красная площадь, пасечник, путин, пушилин, балицкий, сальдо
Врио глав новых регионов рассматриваются на должности постоянных губернаторов Фото:

Партия «Единая Россия» опубликовала список кандидатов на должность губернаторов новых регионов РФ. Так, на пост глав ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей рассматриваются нынешние врио губернаторов, сообщил секретарь Генсовета фракции Андрей Турчак.

В списке кандидатов оказались: врио главы ДНР Денис Пушилин и исполняющий обязанности губернатора ЛНР Леонид Пасечник. Также на должность рассматривают врио глав Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно. Решение принято Генсоветом фракции и вскоре будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, говорится в telegram-канале Андрея Турчака.

«Пушилин Пасечник успешно руководят народными республиками уже пять лет. У них большой опыт управления своими регионами, развития Донбасса в сложнейших условиях непрекращающихся боевых действий», — написал Турчак. Он также отметил, что Балицкий и Пасечник помогают оказывать гуманитарную помощь гражданам своих регионов. Кроме того, они активно занимаются восстановлением разрушенных объектов.

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Партия «Единая Россия» опубликовала список кандидатов на должность губернаторов новых регионов РФ. Так, на пост глав ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей рассматриваются нынешние врио губернаторов, сообщил секретарь Генсовета фракции Андрей Турчак. В списке кандидатов оказались: врио главы ДНР Денис Пушилин и исполняющий обязанности губернатора ЛНР Леонид Пасечник. Также на должность рассматривают врио глав Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно. Решение принято Генсоветом фракции и вскоре будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, говорится в telegram-канале Андрея Турчака. «Пушилин Пасечник успешно руководят народными республиками уже пять лет. У них большой опыт управления своими регионами, развития Донбасса в сложнейших условиях непрекращающихся боевых действий», — написал Турчак. Он также отметил, что Балицкий и Пасечник помогают оказывать гуманитарную помощь гражданам своих регионов. Кроме того, они активно занимаются восстановлением разрушенных объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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