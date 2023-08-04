Турчак объявил кандидатов в губернаторы новых регионов

Турчак: Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо рассматриваются на должность глав новых регионов РФ

04 августа 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Врио глав новых регионов рассматриваются на должности постоянных губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Партия «Единая Россия» опубликовала список кандидатов на должность губернаторов новых регионов РФ. Так, на пост глав ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей рассматриваются нынешние врио губернаторов, сообщил секретарь Генсовета фракции Андрей Турчак. В списке кандидатов оказались: врио главы ДНР Денис Пушилин и исполняющий обязанности губернатора ЛНР Леонид Пасечник. Также на должность рассматривают врио глав Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно. Решение принято Генсоветом фракции и вскоре будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, говорится в telegram-канале Андрея Турчака. «Пушилин Пасечник успешно руководят народными республиками уже пять лет. У них большой опыт управления своими регионами, развития Донбасса в сложнейших условиях непрекращающихся боевых действий», — написал Турчак. Он также отметил, что Балицкий и Пасечник помогают оказывать гуманитарную помощь гражданам своих регионов. Кроме того, они активно занимаются восстановлением разрушенных объектов.

Партия «Единая Россия» опубликовала список кандидатов на должность губернаторов новых регионов РФ. Так, на пост глав ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей рассматриваются нынешние врио губернаторов, сообщил секретарь Генсовета фракции Андрей Турчак. В списке кандидатов оказались: врио главы ДНР Денис Пушилин и исполняющий обязанности губернатора ЛНР Леонид Пасечник. Также на должность рассматривают врио глав Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно. Решение принято Генсоветом фракции и вскоре будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, говорится в telegram-канале Андрея Турчака. «Пушилин Пасечник успешно руководят народными республиками уже пять лет. У них большой опыт управления своими регионами, развития Донбасса в сложнейших условиях непрекращающихся боевых действий», — написал Турчак. Он также отметил, что Балицкий и Пасечник помогают оказывать гуманитарную помощь гражданам своих регионов. Кроме того, они активно занимаются восстановлением разрушенных объектов.